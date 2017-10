Mario Hart pidió el indulto para Alberto Fujimori y Daniel Urresti le respondió así [VIDEO y FOTOS]

¡Fiel a su estilo! Daniel Urresti es conocido en la política por no quedarse callado ante nada y siempre responder en forma directa y concreta.



Por otro lado, el tema del indulto al ex presidente Alberto Fujimori está en debate desde hace unos meses y el presidente Pedro Pablo Kuczynski aún no ha tomado una decisión sobre el tema de la liberación.



El 'ex guerrero'. Mario Hart, joven conocido por participar en 'Esto es guerra', hizo hace uno días una publicación donde se mostraba a favor de la liberación de Alberto Fujimori. El 'chico reality' usó su cuenta de Twitter para mandar un mensaje claro y contundente.



"¡Pido indulto para la persona que nos libró del terrorismo y gran parte de la delincuencia! Algún reconocimiento debe de tener. Ya es hora”, escribió Mario Hart en su cuenta oficial de Twitter. El pedido del esposo de Korina Rivadeneira obtuvo más de 2 mil "corazoncitos" en señal de aprobación.



Me da sentimientos encontrados! Fue un héroe pero cayó en el lado oscuro! En fin, yo si apoyaría indulto a Benedicto Jiménez! https://t.co/JMFi8AV1Bb — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) 14 de octubre de 2017

Pero fue Daniel Urresti el que le respondió a Mario Hart con una insólita respuesta fiel a su estilo.



"Me da sentimientos encontrados. Fue un héroe, pero cayó en el lado oscuro. En fin, yo si apoyaría el indulto a Benedicto Jiménez". escribió Daniel Urresti en su cuenta de Twitter.



Benedicto Jiménez es un ex integrante del Grupo de Inteligencia que logró capturar a Abimael Gúzman. Jiménez cumple prisón domiciliaria en el Hospital de la Policía por estar asociado a la red ilícita para delinquir y lavado de activo de Rodolfo Orellana.



La respuesta Daniel Urresti en Twitter tuvo más de 500 "corazoncitos" en señal de respuesta. La publicación también fue hecha en Facebook y tuvo más de 3 mil 'likes'.