El premio Nobel Mario Vargas Llosa consideró este sábado que en el caso de que el candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, llegue a la Presidencia de la República, sería una “verdadera catástrofe” para el país debido a su programa de gobierno y sus ideas.

“Creo que en el caso en el que Castillo ganara la segunda vuelta sería una verdadera catástrofe para el Perú en función de los que son sus programa de gobierno y sus ideas”, aseveró en diálogo con RPP Noticias.

Vargas Llosa se reafirmó en que la mejor opción para mantener el sistema democrático en el Perú es la aspirante al sillón presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori y la calificó como “la única alternativa” en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“Llegue a esta conclusión ante los resultados de la primera vuelta electoral. Había leído los programas tanto a través del propio Castillo o el que es realmente el ideólogo de la candidatura que es Vladimir Cerrón y me quedé muy alarmado con las ideas que tienen ambos para reformar el Perú. Tuve la impresión horrible verdaderamente de que el Perú retrocedía, que iba a identificarse con Venezuela o con Cuba o con Nicaragua y que iba a ser una verdadera catástrofe esa elección de los peruanos, por lo que la única alternativa era Keiko [Fujimori] en la segunda vuelta”, señaló.

“Con mucha sorpresa de mi parte pues me incliné hacia Keiko Fujimori, que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que tenemos instalado en el Perú y de que el país no se vaya a la catástrofe de lo que es el mejor ejemplo: Venezuela”, añadió.

Vargas Llosa: En el caso en el que Castillo ganara la segunda vuelta sería una verdadera catástrofe por su programa de gobierno y sus ideas

El premio Nobel dijo haberse sentido desconcertado al llegar a esta conclusión, pero esperó que los peruanos apoyen la candidatura de Fujimori.

“De una manera desconcertante para mí mismo pido el voto de los peruanos para Keiko Fujimori y espero que ese voto la acompañe y le dé la victoria porque creo que en el caso en el que Castillo ganara la segunda vuelta sería una verdadera catástrofe”, sostuvo.

Asimismo, consideró que la ciudadanía votó el primera vuelta electoral motivada por el “disgusto” que la corrupción le producía y que “ha caracterizado la vida política” del país en los últimos años.

“Muchos peruanos han votado por el disgusto que les producía la corrupción que ha caracterizado la vida política en el Perú en estos últimos años, el descontento con los presidentes que elegimos, eso lo entiendo muy bien”, afirmó.

Además, consultado sobre si le solicitó a Keiko Fujimori que de llegar al poder se comprometa a no indultar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por los casos de La Cantuta y Barrios Altos, precisó que esto no fue parte de los compromisos exhortados a la candidata.

“Yo no lo mencioné en mi artículo porque entiendo que ella ha adquirido un compromiso con su padre. Me pareció que obligarla a desdecirse era un camino muy peligroso. Ella se ha comprometido con su padre a indultarlo, hay una relación familiar que es perfectamente comprensible y que pese a que no estoy de acuerdo con ese indulto no quise tocar ese tema porque me pareció que hubiera obligado a Keiko a un desdecimiento de lo que se había comprometido”, manifestó.