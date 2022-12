En España, en el Perú y en Hispanoamérica, todo el mundo habla de la separación entre Mario Vargas Llosa y la socialité Isabel Preysler. Infinitas teorías se aventuran para explicar los motivos de la épica ruptura entre el Premio Nóbel de Literatura y la casi dueña de la revista Hola.

Según han creído ver algunos, el peruano habría empezado a cansarse de la relación hace más de dos años y a extrañar, más allá de la nostalgia, a su exesposa y madre de sus tres hijos, Patricia Llosa. La prueba: Un cuento de su autoría titulado ‘Los vientos’, publicado en 2021 en Letras Libres.

En el relato, Vargas Llosa cuenta la vida de un hombre de su edad (86 años), que está arrepentido de haber dejado a su esposa tras involucrarse con una mujer, de la que solo le atraía el sexo. Como dicen los españoles, para más inri, la exesposa se llama Carmen, el primer nombre de su exmujer Patricia.

‘COMETÍ LA LOCURA’

Uno de los pasajes es explícito: “Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonar a mi mujer, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena. Todas las noches pienso en ella y le pido perdón”.

Un año después, la pareja regresó a la 'Ciudad Blanca' para participar en el Hay Festival Arequipa 2018. (Foto: Eduardo Barreda)

Y agrega: “Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz.. Fue un enamoramiento de la pich..., no del corazón. De esa pich... que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí”.

En su momento, el cuento pasó inadvertido. Pero tras el anuncio hecho por Preysler, se ha catapultado a la estratósfera. Sobre todo porque el alter ego del arequipeño es un hombre que ama la cultura y detesta el espectáculo.

Cómo no pensar que es Vargas Llosa quien habla a través del cuento, si se lee algo como esto: “Es imposible gozar de un concierto, o de una ópera y hasta de una comedia ligera, rodeado de gente que no hace más que teclear o acariciar las tabletas que tienen bajo los ojos”.

REGRESA A SU CASA

“A veces pienso que, sin darme cuenta, lo que ocurre a mi alrededor me va contaminando a mí también y ya no sé realmente distinguir entre lo que es cultura y eso que hace sus veces en el mundo disparatado en que ahora vivimos. La cena me impresionó mucho, es cierto, no por la comida, nada del otro mundo, sino por los hologramas. Toda la noche estuvimos rodeados de esos personajes fantasmales, duplicando a camareros o camareras, sirviendo la mesa, pasando las fuentes con bocaditos y bebidas”.

Como colofón de este juego de roles, es preciso incidir que el personaje huye de todo eso que no le gusta y se va a refugiar a su antigua casa, en la calle de la Flora de Madrid, que es la casa donde Vargas Llosa vivía con su prima y exesposa, Carmen Patricia Llosa. ¿Qué piensan ustedes?

