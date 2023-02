Mario Vargas Llosa fue entrevistado por el periodista Manuel Jabois , en donde habló sobre su inminente libro “Un barbaro en París” y comentó otros puntos sobre el contexto nacional, así como de su vida personal. Entre sus declaraciones más importantes, el Nobel de Literatura fue muy crítico con la actual jefa de Estado, Dina Boluarte y no se mostró a gusto con la situación actual por la que vive el Perú.

TE PUEDE INTERESAR: Virgen de la Candelaria en Puno: fieles guardan la imagen por presencia de manifestantes

Durante la conversación, el peruano fue cuestionado sobre la salida de la presidencia de Pedro Castillo y si él consideraba que esto podía abrir una puerta a la esperanza. Para el escritor la respuesta fue un rotundo no, ya que la actual presidenta es Dina Boluarte y en su momento mantuvo la misma línea ideológica.

“Sigue siendo complicado. La vicepresidenta estuvo presentada por las mismas fuerzas, se ha declarado marxista leninista”

Asimismo, el periodista le preguntó sobre si consideraba que el Perú estaba ‘jodido’, a lo que Vargas Llosa expresó que el país está peor que antes, e incluso lo comparó con Argentina, Colombia y Brasil.

“ ¿Tiene la impresión de que Perú ahora se jodió más?

Tengo la impresión de que Perú se ha jodido mucho más. Bueno, América Latina en general. América Latina, con excepción de Uruguay y Ecuador. El Brasil, jodido; Argentina, jodida; todo Centroamérica, jodidos. ¡Y Colombia, con Petro, que ha mandado un mensaje feroz contra el Perú, porque dice que la derecha tiene secuestrado a Castillo!”

No volvería a Perú

Jabois fue muy directo con el periodista y le cuestionó sobre si estaba en sus planes volver a vivir en Perú, su país natal. Según contó, no es necesario vivir en su país para irritarse por lo que acontence, pues siempre se mantiene interesado por lo que sucede. Así, Vargas Llosa finalizó explicando que no piensa regresar al país que lo vio nacer, ya que en España se siente como en su casa.

-Usted es peruano, y español, y académico francés; latino y cosmopolita... ¿Cuál es su sentido de pertenencia?

Bueno, la literatura es eso, justamente eso. Las fronteras no existen para mí. Mira, yo estoy en España, leo los periódicos y me irrito espantosamente, exactamente como en el Perú. Y estoy en Francia y me irrito exactamente como en el Perú. Yo me muevo con mucha libertad, y donde estoy me intereso en lo que está ocurriendo.

-¿Pero se ha imaginado la retirada en algún sitio concreto? ¿Ha pensado volver a Perú?

No, lo veo muy difícil en estos momentos. En España yo me siento en mi casa.

MÁS INFORMACIÓN: