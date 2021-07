INDIGNADA. Así se mostró Maritere este viernes 30 de julio, mientras comentaba la Gran Parada Militar de Fiestas Patrias. La conductora de Latina se refirió a la decisión de Pedro Castillo de no despachar desde Palacio de Gobierno y convertilo en un museo abierto al público.

“Es más o menos el guión de Evo Morales en Bolivia, que decidió que no iba vivir en la palacio quemado y construyó un edificio, debo decirlo, con un total poco gusto, lo construyó detrás. Bolivia también tiene su centro histórico, sus monumentos antiguos... de alguna manera se pretende, en cualquier parte del mundo, conservar esta historia, ese patrimonio arquitectónico”, dijo la periodista.

Lorena Álvarez, quien acompaña a Maria Teresa Braschi en la cobertura por Fiestas Patrias, aseguró que hubiera entendido que el presidente Castillo cambie el nombre a Palacio de Gobierno de ‘La casa de Pizarro’ a ‘La casa del curaca Taulichusco’, quien fue desplazado por los españoles y era dueño de todos los terrenos del Valle del Rímac. “Pizarro no puso ni una piedra en esa construcción”, agregó la conductora.

Maria Teresa Braschi no estuvo de acuerdo con su compañera y consideró una falta de respeto querer cambiar nuestros monumentos históricos. “Así fuera el caso, con qué derecho alguien viene y decide cambiar un capítulo de nuestra historia, destrozar nuestro patrimonio... en cualquier parte del mundo se respetan los centros históricos y no tienen ni la cuarta parte de la belleza que tenemos nosotros en el Centro de Lima. ¿Por qué tendríamos que convertir algo así en un ministerio, tuburizarlo, llenarlo de gente? Yo estoy en total desacuerdo”, expresó indignada.

Lorena Álvarez además detalló que Palacio de Gobierno, por sus características, no funciona como museo y cambiarlo sería muy costoso. “Además, ¿dónde va ser la sede de gobierno? porque también esta la Presidencia del Consejo de Ministros al costado, hay mucha gente que trabaja en Palacio, la casa militar...”, indicó.

Maritere agregó que recientemente se ha deslizado la posibilidad de que Pedro Castillo se niege a gobernar desde palacio porque hay mucho control en las entradas y salidas. “Pero ya, vamos a suponer que no quiere vivir ahí, está en todo su derecho, pero que se respete, que pueda despachar de ahí y así no quiera despachar de ahí, no tiene que convertir eso en un museo o quitarle la naturaleza a Palacio de Gobierno porque él en cinco años se va y esto de alguna manera es una casa prestada”, aseguró.

Finalmente, Lorena Álvarez comentó que desde el punto de vista logístico, cambiar el nombre del ministerio de Cultura a ‘ministerio de las Culturas’ es muy costoso. “Entiendo que puedan haber buenas intenciones, buenas ideas, hay una reinvindicación a quitar los vestigios de la colonia, revalorizar la independencia, pero voy a origen, que no se llame ‘La casa de Pizarro’, que se llame ‘La casa del curaca”, enfatizó.