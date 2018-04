¿Por qué Maritza García dice que Kenji Fujimori no debe ofrecer disculpas por lo señalado en audio?

AUDIOS

Maritza García, del grupo de los ‘avengers’, dice que Kenji le ha restado importancia y no tiene por qué disculparse de lo que dice en un audio. Ahora el chinito no quiere hablar del asunto…



REUNIONES

El premier César Villanueva se reunirá con la bancada de Fuerza Popular este viernes. Ya habló con los de Peruanos por el Kambio y hoy lo hará con Acción Popular, APP y Nuevo Perú. Mañana, solo con los del Apra. Ayayay...

EN LA COLA

La tabla se movió en las encuestas y casi todos han tenido un bajón, pero el que la pasa peor es Alan. Según Ipsos, tiene apenas 3% y hasta ‘Goyo’ Santos le gana. Plop…



CORRUPCIÓN

La cosa está bien fea. De los más de 4 mil casos de corrupción, 99 corresponden a gobernadores o exgobernadores regionales, 428 alcaldes provinciales, mil 172 distritales y 20 de centros poblados…

‘COMPAÑEROS’

Para variar, las aguas están movidas en el Apra, donde han declarado ‘infraterno’ a Jorge del Castillo. Acusan a Elías Rodríguez de emprender una campaña contra el popular ‘Jorgito. Rodríguez dice que no tiene nada que ver. No me diga…

