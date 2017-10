Maritza García: "Yo reproduje las frases del psicólogo mas no son de mi autoría" [VIDEO]

Las declaraciones que Maritza García hizo durante su comisión el pasado 4 de octubre siguen provocando polémica. Esta tarde, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Famila del Congreso de la República volvió a decir que sus palabras fueron tergiversadas.



"Yo quiero aclarar que como madre, mujer y presidenta de la Comisión de al a Mujer rechazo categóricamente todo tipo de violencia familiar, sexual, psicológica y económica en agravio de cualquier integrante del grupo familiar", dijo García a Canal N durante una conferencia de prensa.



​García indicó que solo reprodujo las frases que dio el psicólogo durante una conferencia en Huacanbamba, en Piura. "En ese contexto es que yo reproduje las frases del psicólogo mas no son de mi autoría", añadió.



"Yo vengo haciendo un trabajo digno y transparente (...) la pregunta es ¿cómo es que Maritza García va a hacer antifeminista? ¿cómo es que no voy a proteger a la mujer si estoy presidiendo una comisión tan importante? El hecho de que se haya tergiversado mi versión no significa que yo esté en contra de las mujeres", puntualizó.



Como se recuerda, García aseguró que una mujer puede sacar de contexto “a un agresor absolutamente sano” con frases como “me voy o te estoy traicionando”.



“La mujer, a veces sin razón o sin querer queriendo, da la oportunidad al varón para que se cometa ese tipo de actos porque muchas veces puede haber un agresor absolutamente sano y de repente en un momento la mujer lo saca de contexto diciéndole ‘me voy o te estoy traicionando’”. Estas fueron las palabras que le valieron muchas críticas en su contra.



En tanto, en Twitter, decenas de usuarios piden que se le destituya de la presidencia de la comisión de la Mujer con el hashtag #MaritzaNoNosRepresenta, que ya es tendencia en la red social.

Maritza García Jiménez, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso