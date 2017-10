Maritza García dice que la tergiversaron pero insiste en que la mujer no debe exponerse frente a un agresor [VIDEOS]

La parlamentaria de Fuerza Popular Maritza García dijo que sus palabras- sobre porqué los feminicidios son ocasionados en nuestro país- fueron tergiversadas. Sin embargo, insistió en que la mujer no debe exponerse frente a un agresor.



El comentario que generó polémica. García había señalado en una sesión de la Comisión de la Mujer el pasado 4 de octubre, que la mujer puede sacar de "contexto a un agresor que es absolutamente sano" con frases como ‘me voy o te estoy traicionando’.



Nada justifica la agresión o asesinatos a mujeres. Tras la ola de críticas en su contra, la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso salió al frente a explicar lo que verdaderamente quiso decir, pero...



"En algunos penales han muerto mujeres que fueron y le dijeron a su pareja, que era un reo, 'ya no vendré a verte porque he conseguido otra pareja'. Eso en Piura ha provocado la muerte de dos mujeres. Yo lo he visto. (...) Yo jamás permitiría que un hombre le alce la mano a una mujer, porque yo he sido víctima de violencia familiar en algún momento de mi vida”, dijo García a RPP.



Maritza García Jiménez, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso

Maritza García se defendió así de las críticas.

Incluso, en comunicación con Latina, García explicó que su posición está respaldada por psicólogos. Y volvió a explicar que lo quiso decir es que una mujer no puede usar frente a su pareja -como medida de prevención- ciertas frases cuando confiesa una infidelidad o termina la relación.



“Lo que se dijo en aquella sesión fue que, como medida de prevención, la ciencia médica y el psicólogo que estaba exponiendo en el foro (en el Congreso de la República) recomiendan que las mujeres no debían decirle a los varones, mas no está motivando el maltrato, frases como, por ejemplo, ‘te estoy traicionando’ o ‘me voy de la casa porque tengo otro’. A esas frases son las que me referí para transcribir y exponer lo que decía el psicólogo a través de estudios que había realizado”, señaló la legisladora.



Si bien Martitza García reveló que fue víctima de violencia en algún momento de su vida, insistió en que las mujeres deberían tomar medidas preventivas frente a los agresores, y una de las primeras medidas es no exponernos "al peligro latente".