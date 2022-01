La demanda interpuesta contra Facebook por un abogado en Piura ha sido noticia en todo el mundo, debido a que el dueño de la compañía Mark Zuckerberg ha sido citado a una audiencia virtual el próximo 17 de junio. Al respecto, el autor de la demanda, el abogado piurano Juan Mejía; brindó mayores detalles de su demanda en una entrevista para ATV Noticias al Estilo Juliana.

TE VA A INTERESAR: PERUANO EXIGE 300 MIL DÓLARES A FACEBOOK PORQUE LE CIERRAN LA CUENTA

Juan Mejía afirmó que tiene en claro que Zuckerberg no se presentará a la audiencia; pero destacó que esto no significa ‘que la demande no continúe y menos que no haya una sentencia’. Según dijo en Francia, un ciudadano que demandó a la red social fue indemnizado con 3 millones de francos.

También descartó que su denuncia tenga una intención de obtener dinero “Quiero sentar un precedente jurídico, una sanción para que no se vuelva a violentar un derecho fundamental”, en este caso la libertad de expresión, afirmó.

El IV Juzgado Civil de Piura decidió citar de manera virtual al dueño de Facebook Mark Zuckerberg para que rinda su testimonio por la denuncia interpuesta contra esta red social, por el abogado, quien consideró que se ha vulnerado su libertad de expresión, por suspender su cuenta durante 30 días.

“MARK ZUCKERBERG ESTÁ EN OTRA’

Al respecto, la periodista Juliana Oxenford consideró que Mark Zuckerberg no se va a enterar de lo conversado en esta entrevista, ya que ni siquiera sabe la existencia de su programa. “Mark Zuckerberg está en otra”, opinó Oxenford.

MÁS INFORMACIÓN: