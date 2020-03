POR: OSCAR TORRES

Es considerada como la ‘dama de hierro del fujimorismo’. Una de las políticas más votadas en la última elección congresal. Martha Chávez conversó con Trome y, fiel a su estilo, no se calló nada.

Martha, se ha revelado que el Gobierno ha actuado mal y tarde frente a esta pandemia llamada coronavirus. ¿Lo crees así?

Yo creo que sí es evidente, porque en realidad se sabía desde el mes de enero del tema en China y se sabía la potencialidad de dispersarse de este virus y, sin embargo, acá como se ha visto y han denunciado las enfermeras del hospital, nunca les dieron ninguna instrucción ni menos los implementos.

¿No te pareció una buena señal que el propio Martín Vizcarra haya salido a dar los mensajes a la Nación sobre este tema?

Sí, claro. Él debió más bien haber dado semanas antes instrucciones privadas, no queriendo llamar cámaras, para conseguir el aislamiento necesario, la preparación y capacitación para los que tenían que enfrentar el tema.

Una revista local ha revelado que si en el Perú sucede lo de Italia, podríamos pasar las 300 mil muertes…

Es muy probable, porque en realidad este virus es muy dañino respecto a personas que tienen subyacente un antecedente de enfermedad o desnutrición, debilidad, fragilidad, y sabemos de los altos índices de desnutrición. Hay tuberculosis, no existe el adecuado cuidado, además no hay servicios sanitarios a disposición de todas las familias.

¿Cómo te imaginas a Martín Vizcarra en Palacio?

Yo me imagino que él se levanta y comienza a ver su televisión, comienza a jugar tenis de repente, mirar su teléfono y punto, porque para que en dos años no se haya enterado que él es jefe de Estado y venga a decir que no lo es, yo no me lo imagino al pie de la función.

Martha Chávez en entrevista con Trome.pe. (Trome.pe)





EL NUEVO CONGRESO

¿Cuál va a ser la actitud del fujimorismo en el nuevo Congreso respecto al Gobierno?

Hemos dicho, como línea general, que esperamos que este Gobierno dure hasta el 28 de julio del año 2021, pero también hemos señalado que vamos a mantenernos firmes en la fiscalización, en la defensa de los principios y valores que tiene la Constitución, y en exigirle que cumpla su labor, ya que la gente tiene que saber y hay que reiterarlo: el Gobierno es el que maneja la plata del país, no el Congreso.





DE 73 A 15

¿Qué comentario te merece que el fujimorismo haya pasado de 73 miembros a tener ahora solo 15?

Son coyunturas totalmente distintas. El año 2016 Keiko Fujimori era una gran locomotora. Creo que le arrebataron el Poder Ejecutivo a ella, su cargo de presidenta. Esta vez ella no ha estado, ella hizo un paréntesis y, además, los antecedentes de que estuvo presa más de un año, entonces decididamente es otra coyuntura.

¿Por qué perdió su fuerza?

No, no es que ha perdido fuerza, sino es que el hecho de tener a su lideresa detenida causa problemas en el partido. Por eso es que la están agraviando y teniéndola presa a Keiko Fujimori, porque saben que se logra perjudicar al partido.

¿Le van a otorgar la confianza al primer ministro Vicente Zeballos o van a pedir su renuncia?

No hemos acordado pedir su renuncia, pero yo en lo personal he señalado que lo mejor que podría pasar para el Gobierno del señor Vizcarra sería que cambie de primer ministro. No solo porque es el que se prestó a firmar la disolución del anterior Congreso a posteriori, sino porque ha demostrado total incapacidad como coordinador de un Gabinete Ministerial. Él y el presidente han escogido a los ministros y en cinco meses que no ha habido Congreso, ya se le cayeron siete ministros y deberían caer otros tres más.

¿Cómo calificas al primer ministro Vicente Zeballos?

Yo creo que es una persona bastante inepta y testaruda.

¿Qué esperas del Gobierno de Martín Vizcarra de aquí al 2021?

Por sus antecedentes no tengo mucha esperanza, pero espero que al fin algo lo obligue a ponerse en el cargo.

Martha Chavez afirmó que el dos años Martín Vizcarra no se ha enterado que es el Jefe de Estado. (GEC)

FISCALES

Hay muchos que ahora cuestionan la labor de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, ¿cuál es tu principal crítica hacia ellos?

Primero que son cuatro años y no han construido un solo caso, y se han dedicado a ser elementos objetivos eficientes para una persecución política burda. Entonces, ellos son agentes de una persecución política que viene desde Palacio de Gobierno, sin duda alguna. El hecho de que el señor fiscal Pérez tenga a su esposa en un cargo de confianza que le da el ministro de Economía y Finanzas, en otros países sería un escándalo.

Los que apoyan a los fiscales afirman que el acuerdo con Odebrecht es válido porque permite desenmascarar a los corruptos que le han robado al Perú…

Ese es el engaño. No han desenmascarado a ningún corrupto, porque además toda la información de Odebrecht nos ha venido del exterior. Nos ha venido de Estados Unidos, del Departamento de Justicia. Nos ha venido desde Ecuador con el periodista que ha hecho unas investigaciones muy interesantes y nada, se le ha permitido a Odebrecht y a sus funcionarios, por años, liquidar sus bienes, llevarse sus bienes personales y corporativos, y nunca han dicho nada, solamente han dado algunas pistas, pero las dieron antes que tuvieran los 524 millones, antes de que les permitieran el 2018 este presidente del Consejo de Ministros, entonces ministro de Justicia, la venta de Chaglla por más de mil millones de dólares. Entonces, los fiscales son ineptos igual. O sea, nos han engañado.

¿Sigues pensando que Keiko es una presa política, pese a que la Fiscalía la acusa de dirigir una organización criminal?

Claro, yo también si fuera tan irresponsable como los fiscales de acusar sin ninguna prueba, diría que ellos también son una organización o ellos son la verdadera organización criminal, más bien.

¿Keiko será la candidata de Fuerza Popular para el 2021?

Yo espero que sí. Ahora, esa es una decisión que ella tiene que tomar en lo personal, pero yo espero que sí. A ella la persiguen por ser presidenta de Fuerza Popular. Ella no ha firmado un contrato, una adenda, no ha dado una concesión. No ha tenido un cargo ejecutivo. Y por lo tanto, ella no tiene por qué siquiera ser investigada, menos aún presa. Ella podría ser investigada, pero en libertad. Ella está siendo investigada desde el año 2000, entonces, yo creo que ella tendría que responderle a la persecución política con un protagonismo político.

Martha Chávez cree que los fiscales Vela y Pérez dirigen una persecución política que viene desde Palacio. (Foto: José Rojas /GEC)

DEL SOLAR

¿Salvador del Solar te parece una buena alternativa para llegar a Palacio de Gobierno?

En lo absoluto, es más de lo mismo del señor Vizcarra y compañía. Ha sido un desastre su gestión como ministro de Cultura y luego como presidente del Consejo de Ministros. Lo único bueno que tuvo es que se plantó en sus pies y le dijo no al agravio de la denegación fáctica y la disolución del Parlamento, eso hay que reconocérselo, pero tampoco lo hace meritorio de la alta magistratura del país.

¿Y Forsyth?

Menos, tampoco. Yo he visto, por favor, La Parada. Solamente estando en La Parada, el mercado es una barbaridad, es un monumento a la ineptitud y a la corrupción. La Parada y ese Parque del Migrante que, además, es una cochera para los dueños de las tiendas, que no sé a quién le pagan por el estacionamiento. Hay mercado para aves y mercado de pescados que le pagan a la Municipalidad de La Victoria y no tienen agua ni luz. O sea, ese es un delito, inclusive, contra la salud pública.

A tu criterio, ¿qué es lo que necesita el Perú para retomar el camino del crecimiento?

Yo creo que se necesita el liderazgo. Un liderazgo como el que tuvimos en los noventa. Primero que hay corrupción, segundo que nadie hace lo que debe, tercero que se favorecen y se tienden a favorecer y a malgastar el dinero favoreciendo a amiguitos en consultorías y en todas esas cosas.

¿Por qué le dijiste ‘cállate la boca’ a Kenji cuando criticó a Fuerza Popular?

(Sonríe) No le he dicho así directamente. Lo que he dicho es ‘me incomoda que una persona esté hablando tan mal del grupo que lo acogió y con el cual ha estado hasta hace algunos años’. Entonces, yo solamente he señalado que ‘a mí me enseñaron desde chica que cuando se trata de una persona conocida o que ha sido tu relacionada, tu amigo, si no puedes alabar, cállate’, pero yo no le he dicho a él ‘cállate la boca’. He usado una alegoría si se quiere. Yo esperaría que él deje de estar maltratando a Fuerza Popular y a quienes lo integramos.

¿Crees que hay un abuso de las prisiones preventivas en el Perú?

Por supuesto y Keiko Fujimori es la principal muestra de ello. Ahora sé que un grupo de personas ha salido a firmar una comunicación por Luis Miguel Castilla, quien me parece una excelente persona, pero claro, son sus amigos. Cómo me hubiera gustado que esa gente que firma este manifiesto, también lo hiciera por Keiko. Donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Claro, persiguen a otros y tú no te das por enterado porque no es tu amigo, pero cuando te toca a tu amigo ahí sí saltas y de repente es demasiado tarde.

¿Estás de acuerdo con el pedido de 36 meses de prisión para Nadine Heredia?

Yo creo que en el caso de ella hay cosas muy graves que yo no sé porque no hay ya una acusación formal. Las agendas, las dos muertes en torno a esas agendas, el evidente intervencionismo de la señora Heredia en todas las decisiones. Yo creo que es claro. Yo preferiría que sea privada de su libertad luego de una acusación fiscal, un juicio oral y una sentencia.

Verónika Mendoza dice que la izquierda sería una buena alternativa para el país…

Sí, para robar como todos los de la izquierda y comenzando por esa señora. La señora Verónika Mendoza, por favor, es ‘coescribidora’ de las agendas de Nadine Heredia y además del acuerdo al exembajador de Perú en Venezuela, el señor Raygada, ella era la que colectaba dineros e instruía cómo ocultar eso, entonces es una persona que, desde mi punto de vista, no tiene autoridad moral para hablar.

Gracias, Martha, y ojalá el nuevo Congreso haga una labor importante y ayude a un Gobierno que está muy complicado…

Sí, sí, el país está complicado. Gracias a ti.