Martha Huatay, cabecilla de Sendero Luminoso, participante del atentado de Tarata y decenas de otros hechos terroristas, salió en libertad luego de 25 años de prisión. Si bien en un inicio fue condenada a cadena perpetua, un juicio civil le dio un cuarto de siglo, pena que cumplió hoy. Martha Huatay salió libre sin pagar un solo sol de los 3700 millones de soles de reparación civil.



Martha Isabel Huatay Ruiz, su nombre completo, cumplió su condena en el penal de Ancón II. Abogada de profesión, la terrorista liberada participó en innumerables atentados, coches-bomba entre ellos, y también encabezaba la fachada legal del grupo terrorista Sendero Luminoso, llamado 'Socorro Popular del Perú'. Desde ahí, Martha Huatay armaba argumentos legales para defender en tribunales a sus correligionarios terroristas, siempre bajo las órdenes del sanguinario Abimael Guzmán.



No obstante, las labores de Martha Huatay no solo fueron legales. A la terrorista, capturada en octubre de 1992, se le atribuye haber ejecutado y planeado innumerables acciones terroristas. Es decir, coches bombas, explosión de torres, locales y asesinatos.



Martha Huatay es liberada pocas semanas después de la liberación de otra terrorista, Maritza Garrido Lecca, también de Sendero Luminoso.



Martha Huatay salió hoy de prisión. Martha Huatay no ha pagado la reparación civil que debe al Estado Peruano, de 3700 millones de soles. Martha Huatay ya está libre y podrá ejercer su profesión como cualquier otro abogado más.



