Ni una menos: hermana del sujeto que arrastró a una mujer por Miraflores sostiene que él consume drogas [VIDEO]

El video de un hombre arrastrando a una mujer por las calles de Miraflores encontró todo tipo de manifestaciones de rechazo por los usuarios de Facebook. Una de las que destacó en medio de los comentarios y publicaciones fue la hermana de Martín Camino Forsyth, sujeto que aparece en el clip.



A través de su cuenta de Facebook, la mujer sostuvo que el sujeto es un agresor y que consume drogas. Ella, identificada como Ame Camino Forsyth, manifestó sentir vergüenza por el problema ocasionado por su hermano.



"Nada de lo que digamos puede expresar lo que sentimos como familia. Su actuar no es una muestra del ejemplo que ha recibido en mi hogar. Mis papás nos enseñaron a respetar a las personas, sean hombres, mujeres o niños", sostiene la chica en su post de Facebook.



La fémina afirmó que ellos, como familia, han intentado ayudar a Martín Camino Forsyth. "Él no nos lo permitió, nos cerró la puerta de su vida hace unas semanas", refiere en Facebook.



Pero las cosas no quedaron allí, sino que la familia del agresor se solidarizó con la víctima, Micaela De Osma. "Mi mamá, mi hermana y mis hijas nos solidarizamos con Micaela, a quien queemos muchísimo y también con todas las mujeres que se han tenido que enfrentar a situaciones de agresión psicológica y violencia física", señaló en Facebook.



Este es el post. Este es el post. Ni una menos

Por otro lado, el post de Analhí Aguilar, usuaria que hizo la denuncia en Facebook, fue borrado poco después que el tema de volviera viral. Algunos no se explicaron el motivo para hacerlo, mientras que otros apuntaron que la cuenta habría sido intervenida.



En Twitter, donde este tipo de casos tiene una buena pegada, algunos famosos se pronunciaron. Una de las figuras más célebres fue la conductora Gisela Valcárcel, quien pidió una sanción ejemplar para el agresor.



"Solo tiene 23 años, ¡esto nos duele a todas!.#NiUnaMenos ¡El agresor debe recibir lección que le que grabada a todos! #Justicia", fue lo que escribió la exvedette.