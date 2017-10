Martín Alonso Camino Forsyth (29), quien fue filmado cuando arrastraba a su pareja Micaela de Osma (23) por una calle de Miraflores, sigue detenido en la comisaría de dicho distrito y el fiscal decidirá si lo denuncia o no por intento de feminicidio.



“Todo dependerá del certificado de medicina legal y el psicoforense. Pero si se trataría de una denuncia por lesiones leves y no por intento de feminicidio, solo correspondería una pena no mayor a los 6 años de prisión”, sostuvo el abogado penalista Roberto Miranda.



El letrado afirmó que se trata de un ‘repudiable hecho’, pero debe haber evidencias de que el agresor haya golpeado a su víctima, o puesto en riesgo su vida.



Abogado de Martín Alonso Camino Forsyth negó que haya arrastrado a Micaela de Osma.

En tanto, el abogado Luis Vargas Valdivia sostuvo que ‘no hay justificación’ que permita al agresor evadir responsabilidad penal. Agregó que se trata de un caso de flagrancia, por lo que solo en días podría iniciarse juicio.



ABOGADO

Por su parte, el abogado de Camino Forsyth argumenta que su defendido no ‘arrastró’ sino ‘jaloneó’ a su víctima al intentar que ingrese a su domicilio para resolver un problema de celos. Anunció que este se acogerá a la terminación anticipada porque refiere que no cometió dolo.



La víctima se mostró fastidiada por la atención que recibió en el Ministerio Público tras denunciar la agresión. “Una hora en el médico legista y ni les importa, les pido por favor se apuren que me siento mal y nada”, escribió en las redes sociales.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.