El Perú enfrenta una constante crisis social, económica y política. El más perjudicado es el ciudadano de a pie, el ‘pueblo’, que tanto menciona el presidente Pedro Castillo. Para analizar el panorama coyuntural, conversamos con el periodista de Latina y colaborador de la BBC, Martín Riepl. Aquí su análisis.

Martín, ¿este gobierno tiene un rumbo?

Sin duda, no lo tiene. Y muestra de ello es la última declaración del premier Aníbal Torres diciendo que, si el pollo está caro, entonces que coman pescado. Además, el mismo presidente dice que se ‘anuncian’ paros, cuando los paros ya tienen más de cinco días.

A ocho meses de gestión, ¿qué nota le pones a Pedro Castillo?

Jalado, sin duda. Son ocho meses con 50 cambios de ministros. Dime, qué gestión pública puedes desarrollar cuando has cambiado 50 ministros. Y ministros paupérrimos, con nivel bajísimo, que no conocían ni conocen el sector que están gestionando. Al mismo Pedro Castillo el cargo le ha quedado grande.

¿Qué opinión te merece que el presidente esté implicado como líder de una red de adjudicación de obras?

Es gravísimo. Creo que la excusa de que no sabía aquello que se ‘cocinaba’ en Palacio de Gobierno, lo que hacían sus allegados más cercanos, no es creíble. Parece la excusa que usaba Fujimori cuando decía que no tenía idea de lo que hacía Vladimiro Montesinos.

ZAMIR VILLAVERDE

¿Crees que Zamir Villaverde era el operador del presidente, como indica Karelim López?

El Poder Judicial tiene que determinar si efectivamente este hombre hacía las veces de operador. Pero por todo lo que se ha hallado apunta a que es cierto.

¿Qué futuro le ves a Pedro Castillo en la presidencia?

Si sobrevive los cinco años de presidencia lo va a hacer de tumbo en tumbo y de turbulencia en turbulencia. La ciudadanía sufrirá cinco años de gestión que pueden considerarse perdidos. El Perú va a perder cinco años.

¿Cómo defines políticamente a Pedro Castillo?

Como un hombre desorientado. Si no es acaso un pillo, es una persona sin nociones básicas para la responsabilidad que debe ejercer. En la campaña nos demostró que ni siquiera sabía la diferencia entre PBI y presupuesto nacional.

Luego de dos pedidos de vacancia, ¿el gobierno de Pedro Castillo se ha debilitado aún más?

Al contrario, creo que ha demostrado que la oposición no tiene los votos para vacarlo y eso, más bien, lo reafirma en el cargo. Creo que el presidente puede sentirse engañosamente fortalecido porque es evidente que la ciudadanía cada vez lo tolera menos.

PROTESTAS

¿Cuál es tu lectura sobre las protestas en Huancayo, cuna de Perú Libre?

Es una protesta muy simbólica porque, como dices, Junín es la cuna de Perú Libre. Aunque es cierto que el origen de la protesta es el incremento de los precios del combustible y la urea en el mercado internacional, y que justamente sea Junín la región donde todo estalle, refleja que especialmente allí no le tienen paciencia al presidente ni a su partido.

Pedro Castillo siempre se ha escudado en el ‘pueblo’, pero esta vez el pueblo le reclama que ha incumplido sus promesas. ¿Qué significa para ese pueblo su gestión?

En las protestas de Huancayo escuchas la frase ‘el pueblo unido jamás será vencido’, pero esta vez la están coreando para hacerle frente a este gobierno. Castillo es la autoridad a quien reclaman soluciones. El pueblo no lo considera uno de ellos.

¿Las protestas en Huancayo marcan la ruptura entre el gobierno de Pedro Castillo y las regiones del interior, que fueron su principal bastión?

En general, Castillo ha perdido aprobación en todos los sectores socioeconómicos y en todas las regiones del país. Eso de ‘no más pobres en un país rico’ solo parece alcanzar a la camarilla de Perú Libre, a los sobrinos del presidente y a los empresarios mercantilistas que merodean Palacio.

Martin Riepl tiene planeado un nuevo libro, pero todavía está en germen. (Fotos: Britanie Arroyo/ @gec)

NUEVAS ELECCIONES

Francisco Sagasti dijo que una opción era llamar a nuevas elecciones. ¿Lo consideras viable?

Sí. Pero tienen que pasar por una votación en el Congreso de la República y eso es algo que yo no veo factible.

La vacancia no se dio, pero diversos analistas sostienen que debería renunciar. ¿Piensas lo mismo?

Él lo ha descartado, pero veamos si algún escándalo termina empujando una vacancia o una renuncia. Recordemos que, en nuestra historia reciente, PPK terminó renunciando, mientras que Vizcarra fue vacado. Son escenarios que los peruanos ya hemos vivido.

¿Cómo ves que alrededor de 10 personajes -entre familiares y colaboradores ligados a Castillo- estén siendo investigados y algunos tengan orden de captura?

Es una vergüenza. Además, te da una noción clara de los personajes que rodean al presidente y que él defendió hasta el final. Porque muy entrados los escándalos de corrupción, muy conocidos los indicios sobre los personajes que rodeaban al presidente, él no hizo nada para separarlos, solo cuando era evidente.

Pedro Castillo, con amplia carrera sindical, declaró que los paros realizados en estos días son ‘malintencionados y pagados’. ¿Qué opinas?

Siendo un luchador social, él no está conectado con la calle, repite permanentemente la misma perorata, pero no soluciona los problemas. Los conflictos sociales siguen en aumento. También hay interés desde ciertos sectores de la oposición para que se mueva y manifieste en contra del gobierno, y también hay una absoluta inoperancia del gobierno para poder gestionar el aparato público.

VLADIMIR CERRÓN

¿Cuál consideras que es el rol de Vladimir Cerrón en este gobierno?

Hoy tiene, sin duda, voz y voto en el gabinete ministerial, a pesar de que el gabinete debería proponerlo el presidente del Consejo de Ministros en coordinación con el presidente de la República. Está claro que el gabinete se ha parcelado en cuotas. Y cuotas importantes le corresponden a Perú Libre y, por tanto, a su dueño, Vladimir Cerrón.

Una de las cuotas de Cerrón era el ministro de Salud, Hernán Condori. Lo acaban de censurar...

La pregunta ahora es a quién van a poner. Porque si ese ministro, que no reunía las mínimas condiciones para ocupar el cargo, era el mejor cuadro médico que tenía Perú Libre, imagínate qué viene.

¿Por qué Pedro Castillo tiene esa capacidad de rodearse de personajes incompetentes?

Quizá porque no ha tenido cercanía con la excelencia en toda su trayectoria profesional. Por ello el nombramiento de funcionarios públicos de cuarto orden para ocupar plazas de primer nivel.

EL CONGRESO

Por otro lado, ¿qué rol está jugando el Congreso?

Creo que el Congreso y el Ejecutivo son tal para cual. Acaban de censurar un ministro después de cuánto tiempo, demoraron demasiado.

¿El Perú resistiría 4 años y medio más de Pedro Castillo?

Nuestro país ha vivido de crisis en crisis. El Perú es más grande que sus problemas. El país va a sobrevivir a esto, pero será mirando hacia atrás y reconociendo que perdimos una oportunidad.

¿Qué rol debe jugar la prensa en un gobierno que atenta contra los periodistas, que les cierra las puertas?

Con esta gestión de gobierno, como con cualquier otra, la prensa debe mantener distancia del poder. En esta gestión, la fiscalización que la prensa ejerce es fundamental. Creo que el presidente, si realmente está convencido de que parte de su misión es luchar contra la corrupción, debería fortalecer la función de la prensa.

Si pudieras entrevistar a Pedro Castillo, ¿qué le preguntarías?

Que nos diga a qué audio se refiere cuando dice que ‘hay un audio’, en qué situación cree que lo han grabado. También hay que interrogarlo sobre su plan de gestión de gobierno. Cómo va a ejecutar aquello que promete.

MARTIN VÍZCARRA

¿Piensas escribir un libro sobre Pedro Castillo, así como hiciste sobre Martín Vizcarra?

Sí. Vengo avanzando con diversas entrevistas, dándole forma a lo que podría ser un próximo libro, pero todavía está en germen.

A propósito, ¿qué opinas de la situación de Vizcarra?

A pesar de los escándalos y todo lo que supimos de Martín Vizcarra, fue el congresista más votado. Que no te sorprenda que en 2026 reaparezca. Creo que se ha desdibujado la imagen de Vizcarra, la ciudadanía fue engañada, pero muchos deciden seguir viviendo engañados. No lo daría por retirado de la política, en absoluto.

