El expresidente Martín Vizcarra se presentó en el programa ‘Todo se sabe’ de RPP y negó tajantemente haber cometido una infidelidad con la excandidata del Congreso, Zully Pinchi, como lo deslizó el dominical Panorama junto a capturas de comprometedores chats entre ambos.

“¿Usted ha sido infiel? ”, le pregunta el periodista directamente al exjefe de Estado y él lo desmiente por completo, pues está casado con la exprimera dama Maribel Díaz.

“ No, no. Eso descarto completamente. Yo he sufrido tal ataque mediático que en algún momento me quisieron, incluso, justificar una relación con Richard Swing , para que vean el nivel de bajeza que existe en una prensa cuando quiere atacar sin justificación”, señaló.

En esa línea, Martín Vizcarra también dejó en claro que no ha incumplido las reglas de conducta dictadas por el Poder Judicial al viajar a Cusco.

“ Las reglas de conducta no se han incumplido absolutamente ninguna, no me he reunido con ella . Que saquen audios, ingresos a la habitación, a ver que vea, por eso es burdo lo que dicen. Aquí lo más importante es que el reportaje no es sobre una posible infidelidad, es que Vizcarra inclumple las reglas de conducta, quieren intimidar al Poder Judicial y Fiscalía para que no pueda hacer viajes de carácter político”, acotó.

LOS CHATS DE VIZCARRA Y ZULLY

El dominical Panorama y luego Magaly Medina expusieron los chats comprometedores de Martín Vizcarra y Zully Pinchi, excandidata al Congreso, que demostraría una relación extramatrimonial del expresidente.

Según el informe, el exmandatario pidió permiso al Poder Judicial para ir a Cusco para actividades política, pero habría terminado quedándose en un lujoso hotel con Zully Pinchi. El dominical compartió chats cariñosos entre ambos.

“Es una excandidata por el partido Somos Perú, no la conozco de antes, ella ha ido en tres oportunidades a visitarnos al local del Perú Primero. No ha habido una reunión clandestina, entiendo que sí estuvo en Cusco, yo la vi en el aeropuerto el día que regresamos ”, dijo Vizcarra sobre su cercanía con la política.