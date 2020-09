*AUDIOS COMPLETOS* En el primer audio se escucha al jefe de Estado hablar con Karem Roca sobre la salida de un funcionario llamado “Iván”. En una segunda grabación se oye Vizcarra Cornejo conversar con Karem Roca y Mirian Morales sobre las visitas que realizó Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, a Palacio de Gobierno. En el tercer audio se oye Karen Roca sostener un diálogo con ‘Swing’.

El congresista de Unión Por el Perú, Edgar Alarcón, presentó este jueves dos audios en los que el presidente de la República, Martín Vizcarra, conversa con dos funcionarios de Palacio de Gobierno y una tercera grabación en la que se oye al cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

En el primer audio se escucha al jefe de Estado hablar con Karem Roca y Mirian Morales sobre las visitas que realizó Swing a Palacio de Gobierno. Vizcarra Cornejo da indicaciones a Roca sobre lo que debe responder cuando sea interrogada sobre las visitas que realizó el cantante.

“Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es para salir de esto todos en conjuntos”, señala el presidente.

“Escribe todo lo que vas a decir en tu presentación. Escríbelo, no lo digas de memoria. Quiero leer cómo vas a presentar porque si te dan un espacio para que te presentes y respondas dices tal y tal cosa. Tienes que leerlo, eso no lo tienes en la cabeza, no te lo vas a memorizar. Si te preguntan sobre los ingresos tienes que dar respuestas simples”, afirma en otro momento de la conversación.

En una segunda grabación se oye Vizcarra Cornejo conversar con Karem Roca sobre la salida de un funcionario llamado “Iván”, quien habría salido debido al pedido del ministro de Vivienda.

“Usted es mi padre, yo lo he considerado mi padre. Presidente, yo en mi corazón voy a guardar muchas cosas, pero el ministro le ha pedido la renuncia a Iván a través de Figueredo y ha dicho que usted le ha quitado la confianza a Iván”, le dice Roca al presidente Vizcarra.

Además, Roca señala como la responsable a Mirian Morales de todos los problemas surgidos en Palacio de Gobierno. “Usted sabe que ella [Mirian] es la culpable de todo lo que está pasando acá”.

Finalmente, en el tercer audio se oye Karen Roca sostener un diálogo con el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’. Roca se muestra sumamente afectada y refiere que el presidente la ha “traicionado” pese a todos los años que han trabajado juntos.

“Es es tu oportunidad para que digas las cosas como son, Richard. Te aseguro, que así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti, mira, cuántos años he estado a su lado y no le he importado yo, me ha botado prácticamente”, le dice Roca a Swing.

En esta grabación Swing señala que es muy cercano al presidente Vizcarra y que incluso él fue quien dio la indicación para que se cerrar el Congreso. “Yo le decía a Martín, esto va a pasar, ellos ya saben que yo soy tu asesor todos lo saben, periodista. Ese señor cerró el congreso porque yo se lo ordené”, indica Swing.