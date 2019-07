Critican a Vizcarra por sentarse junto a su esposa en el desfile pero aseguran que no rompió el protocolo

El presidente Martín Vizcarra fue criticado la mañana de este lunes por supuestamente romper el protocolo y sentarse al lado de su esposa durante el inicio de la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias.



Según se puede ver en las imágenes consignadas por América Noticias, el mandatario se paró de su sitio oficial al lado del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y se dirigió al estrado de la primera dama Maribel Díaz Cabello y su familia.

Durante varios minutos, Martín Vizcarra permaneció al lado de su esposa tomándola de la mano cariñosamente y compartiendo algunos bocadillos con sus familiares. Luego, se levantó y regresó a su lugar.

Critican a Vizcarra por sentarse junto a su esposa en el desfile. Video: América Noticias

Tras el gesto, el congresista Gilbert Violeta utilizó su cuenta de Twitter para criticar al mandatario. "El presidente Martín Vizcarra dejó el palco oficial y se fue al palco de su esposa para comer canchita, desairando a las autoridades y rompiendo el protocolo de Estado. El Presidente del Congreso Pedro Olaechea debería retirarse en señal de protesta. Respetos guardan respetos", escribió indignado.

Por su parte, el parlamentario Juan Sheput también utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra el jefe de Estado. "Presidente Vizcarra demuestra inmadurez política. Deja tribuna oficial desairando a autoridades de Estado. Es un gesto de soberbia que es señal de incapacidad para gobernar. Que autoridades permanezcan en sus lugares y no caigan en la provocación de quien solo hace populismo", indicó en su red social.

Tras la polémica, periodistas de América Noticias le consultaron al analista de Defensa y experto sobre desfiles militares, Andrés Gómez de la Torre, si Martín Vizcarra rompió el protocolo.

"No es muy usual pero recordemos que la tribuna de la derecha es para la familia del presidente. Intuyo que él ha querido hacer un gesto político, porque bueno, es un pasacalle", explicó el especialista haciendo referencia a que cuando el mandatario se cambió de sitio, aún no había iniciado oficialmente el desfile militar, por lo que no sería una falta al protocolo.

"Es una innovación más o menos reciente en los desfiles militares, no es muy usual, esto de los temas del pasacalle del Ministerio de Cultura. Es una creación reciente", agregó. "Pero en todo caso el presidente ha vuelto formalmente a la tribuna presidencial porque obviamente vienen las delegaciones extranjeras y este es el lugar donde debe estar", indicó.