El presidente Martín Vizcarra envió su pésame a la señora Celia Capira por la muerte de su esposo en Arequipa. Además, envió sus disculpas por no haberla escuchado luego de que se viralizó un video en el que ella aparece corriendo detrás del vehículo presidencial, el pasado domingo durante la visita del mandatario a la región.

El video de Celia Capira llamó la atención y se convirtió en viral en las redes sociales, pues es el vivo reflejo de lo que realmente está sucediendo en Arequipa, región que se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus debido al incremento de contagios.

“Señor presidente tiene que ver las carpas, mucha gente se está contagiando”, grita Celia Capira detrás del auto del presidente cuando se retiraba del Hospital Honorio Delgado en su visita a la región de Arequipa.

Al respecto, Martín Vizcarra asumió la responsabilidad del suceso y extendió su pésame al conocerse que el esposo de Celia Capira perdió la batalla contra el coronavirus.

“Recién en las imágenes yo vi que quería hablar conmigo. No me di cuenta. Ante el caos y el tumulto, no me di cuenta. Como no escucharla si es parte de mi forma de ser. Es lamentable que el esposo de la señora elia haya fallecido. Le doy el pésame y le envío disculpas por no haberla escuchado”, comentó Martín Vizcarra.

Martín Vizcarra tras muerte del esposo de la señora Celia Capira - tROME