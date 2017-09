Pepitas: Martín Vizcarra fue nombrado embajador del Perú en Canadá... ¿Exilio o destierro?

SUELDOS

Nos pasan la voz que Keiko Fujimori reveló ante la Fiscalía que recibe 12 mil 500 soles como presidenta de Fuerza Popular y que su esposo Mark Vito gana por su trabajo 20 mil soles al mes, más utilidades. Aaasuuu...



INDULTO

En las redes sociales han empezado a especular que PPK le daría el indulto a Alberto Fujimori este jueves 5 de octubre, fecha en que juegan Argentina y Perú. Ayayay...



‘TUCANES’

Los ‘tucanes’ quieren alzar vuelo. Con un ‘no lo duden’, Lourdes Flores aseguró que el PPC participará en las elecciones del año entrante. No olvidemos que en los últimos comicios, no sacaron nada de nada. ¡Qué feo...!



SUELDO MÍNIMO

Así que el ministro de la Producción, Pedro Olaechea, se mostró a favor de revisar el tema del salario mínimo vital, pero remarcó que se debe tener cuidado en cómo se hace. Ojalá chorree aunque sea alguito. No me diga...



BICAMERALIDAD

Meche Aráoz consideró que la propuesta de retorno a la bicameralidad, iniciativa del parlamentario Kenji Fujimori, es una reforma que podría ‘convenirle’ a nuestro país. Ayayay...



‘EXILIO’

Martín Vizcarra, el primer vicepresidente, fue nombrado embajador del Perú en Canadá. Al toque, el congresista Mauricio Mulder (Apra) indicó que dicha designación es ‘una especie de exilio dorado’...



‘DESTIERRO’

Y eso que Vizcarra era voceado como posible premier antes del nombramiento de Meche. Héctor Becerril dice que ‘se le ha condenado prácticamente a un destierro’. Quééé...

Martín Vizcarra: "No es ni castigo ni premio mi designación como embajador en Canadá"

