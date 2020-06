En su más reciente pronunciamiento, el presidente Martín Vizcarra aclaró la verdadera cercanía que mantuvo con el polémico Ricardo Cisneros, conocido como Richard Swing. El mandatario indicó que no mantiene ningún tipo de relación con él. Como se sabe, Swing volvió a generar polémica tras el escándalo que se desató por su jugoso contrato por ‘charlas motivacionales’ en el Ministerio de Cultura .

El mandatario indicó que lo conoció en la campaña del 2016 y rechazó cualquier vínculo anterior a aquella fecha, esto en relación a la viralización de una foto en la que aparece un joven Martín Vizcarra con un sujeto que aseguraban ser Richard Swing.

“Siempre apoyamos las investigaciones, apoyaremos la investigación del Ministerio Público para conocer el fondo del problema. Pero tratar de usar información falsa como la foto de hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando estaba en Moquegua. La leyenda es ‘está al lado de Richard Swing’ cuando es una persona completamente diferente”, indicó.

Asimismo, Martín Vizcarra indicó que todas estas estrategias son hechas por parte de sus adversarios políticos. No he recomendado a él ni ha otra persona, estar en una campaña no te merece estar en un cargo público.

Por otro lado, el mandatario indicó que se ha sometido a todas las investigaciones que han dispuesto en relación al tema Richard Swing.

