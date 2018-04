¿Martín Vizcarra culminará su mandato? Juan Sheput cree que sí [VIDEO y FOTOS]

Claro y directo. Así es el congresista Juan Sheput. Afirma que para que el gobierno de Martín Vizcarra funcione, debe alejarse de personas ‘sobonas’ y que su primer ministro, César Villanueva, ‘tiene que quitarse la corbata naranja’. Recuerda que cuando salieron los ‘mamanivideos’, supo que era el fin de PPK. Asegura que la bancada oficialista apoya totalmente al presidente Vizcarra, pero le pide no despreciar la política porque sería un error. Aquí un análisis de la coyuntura política.



Congresista Sheput, ¿usted cree que César Villanueva negoció con el presidente Martín Vizcarra la cabeza de PPK?

No. A ese nivel no. Las circunstancias y la amistad que tenían (Vizcarra y Villanueva) es de muchos años y eso los ha unido. Desde que eran presidentes regionales había vínculos y eso se ha fortalecido. No creo que haya sido algo de mala fe, sin embargo, creo que esto (el nombrarlo presidente del Consejo de Ministros) fue, igual que el indulto, inoportuno por la promoción de la segunda propuesta de vacancia y de donde vino.



Villanueva acaba de revelar que PPK falló en economía y corrupción. ¿Qué comentarios le merece?

Creo que Villanueva puede ser preso de sus propias palabras, porque si la economía no se levanta y la corrupción continúa, porque son desafíos muy complejos, él caería en lo mismo. Son dos temas que venían desde el gobierno de Ollanta y solo se desató en los últimos meses. Los mismos desafíos tendrá el gabinete Villanueva.



¿Está convencido de que Vizcarra terminará su mandato?

Yo creo que sí lo acabará, pero para eso, Villanueva deberá quitarse la corbata naranja que, a veces, usa. Creo que llegará en la medida que él se la quite y actúe con criterio independiente. Él se debe al presidente y no a Fuerza Popular.

¿Por qué Fuerza Popular, habiendo sido dan beligerante con PPK, ahora apoya con tanto entusiasmo a Vizcarra?

Espero que la pasión dure en el tiempo, porque es conmovedor ver el cambio de posición de Fuerza Popular. Hubo un ensañamiento hacia PPK. Esperemos que a este gobierno sí le permitan trabajar en cosas concretas. El Congreso debe tener mucho cuidado, porque posee una aprobación de solo el 7 % después de lo ocurrido con PPK. Es la misma aprobación que tuvo cuando lo cerraron. Todos hemos perdido porque el 90% nos desaprueba.



MINISTRO DE DEFENSA

¿Qué le parece que el ministro de Defensa haya estado en la celebración de cumpleaños de Vladimiro Montesinos?

Lamentable. En este caso, se demuestra cierto apresuramiento en la conformación del gabinete, pero esto no tiene por qué afectar al presidente. Creo que él dispone de tiempo para hacer ajustes. Hay que darle al presidente Vizcarra la oportunidad de formar su gabinete y ajustarlo. Quizá lo haga antes del 28 de julio. El presidente debe tomar en cuenta que la población exige un gabinete intachable.



¿Le genera alguna preocupación que el actual ministro de Justicia, Salvador Heresi, sea tan cercano a personas como Álex Kouri y Carlos Burgos?

Tengo afecto por Salvador, pero soy consciente de que sus amistades dejan mucho que desear. Creo que él debe hacer su deslinde con estas personas cuestionadas.



¿Cuál es su relación con Vizcarra?

Por mi parte, yo ya ‘fumé la pipa de la paz’ con el Gobierno. Un político sabe entender lo que quiere el país, y sé que el país quiere paz y trabajar. Miremos hacia delante. El presidente Vizcarra, él, tiene todo nuestro apoyo.



No lo veo muy convencido con Villanueva...

Villanueva ha optado por el acercamiento a otras fuerzas políticas antes que con nosotros y esto está mal. Él debe apoyarse en su bancada, no tratar de montar caballos ajenos. Los ministros tienen que coordinar con nosotros, no con otras bancadas.

MAMANI

¿Qué sintió cuando vio los ‘mamanivideos’?

Como soy realista, me di cuenta de que era el final indiscutiblemente. Todavía queda la duda de escuchar la integridad de los audios, porque, ojo, hoy en día conocemos solo una pequeña parte. Hay que exigirle a la Fiscalía que le pida la totalidad de los videos al señor ‘Mamani Bond’.



¿Es cierto que nadie quiere conversar con el congresista Mamani en el Congreso?

La gente tiembla cuando lo ve. Es el síndrome de la grabación clandestina. Por ejemplo, uno está hablando de lo más normal y él se acerca y todos se callan. Ese es el problema cuando destruyes la confianza. Hay un silencio sepulcral cuando ‘Mamani Bond’ está cerca. Temen que los grabe y luego lo use para perjudicar a alguien.



Era evidente que Bruno Giuffra estaba negociando compra de votos, ¿era por orden directa de PPK?

No. Y me apena porque yo pude haber conseguido los votos a cambio de nada. Lo que pasa es que muchas veces creen que ser operador político es un tema de preventas y no es así. La política es convencer en vez de intercambiar. Hubo un error en la conquista de los votos y creo que a Bruno Giuffra le tendieron una celada. Hay que tener en cuenta que él está reclamando que se escuche el audio completo y me imagino que debe ser por algo, ¿no?



Según usted, como analista político, ¿qué debe hacer Vizcarra para mantener la gobernabilidad?

Tres cosas: claridad de objetivos, que la tiene como ingeniero; construir un equipo político en función a estos objetivos; y seguir con la sencillez y voluntad para trabajar por el país.

También ha declarado que el presidente no debe rodearse de ‘sobones’, ¿se reafirma?

Me reafirmo. Cuando Vizcarra vea un ‘sobón’, que entienda que detrás hay un puñal. Uno ‘sobonea’ a alguien para maquillar la realidad.



¿Qué le parece la reunión entre Acuña y el acusado de lavado de activos Joaquín Ramírez? ¿De qué cree que conversaban?

No me extraña. Seguro hablaron de universidades. Si algo les preocupa a los dos es el impuesto que queremos cobrarles a las universidades, que me parece injusto que estén exoneradas. Espero que esa reunión no sirva para bloquear ese intento de reforma universitaria. Ambos tienen que entender que la universidad no es un negocio.



KENJI

¿Estaría de acuerdo con el desafuero a Kenji Fujimori?

No. A mí en lo personal no me gustaría adelantar opinión porque soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero merece un proceso justo. Para mí es muy complicado porque es el congresista más votado. Pero hay una ventaja para los acusados, porque en la comisión no vamos a dejarnos llevar de las narices de ninguna manera y los menciono: Víctor Andrés García Belaúnde, Velásquez, Becerril y el que habla. Vamos a optar por lo justo. No vamos a tener voto de consigna de ninguna manera. Procederemos a absolver o castigar a quien se lo merezca.



¿Por qué el país no logra estabilidad política?

Porque (Alberto) Fujimori destruyó en los 90 el sistema de partido y no lo hemos podido reconstruir. Confundimos política con presencia mediática. En el Perú se premia al político grosero, en vez del representativo y racional.

La población reclama crecimiento de la economía y seguridad ciudadana. ¿Cree que será posible en este gobierno?

Sí, en la medida que se dedique a gobernar y crear consensos. La cosa es que nos las hemos pasado peleando en los últimos años. Creo que como no tienen ideas, (los políticos) rellenan ese tiempo con insultos, adjetivos...



Yeni Vilcatoma lo acusa de ‘escudero’, ¿qué le respondería?

Me divierte. Yo la comprendo, porque cuando no se tiene argumentos, se recurre a los adjetivos. En el fondo esto desnuda su posición carente de argumentos. Cada insulto de Vilcatoma no me afecta, por el contrario, me reafirma en lo que digo, y me divierte. Ella tiene un buen sentido del humor, me hacen reír sus tuits e insultos. Yo le respondo con una sonrisa.



GUZMÁN

Julio Guzmán y Alfredo Barnechea se presentan como limpios de toda la podredumbre de los casos de corrupción como Odebrecht, ¿qué opina de eso?

En el caso de Guzmán, primero debe aclarar de qué vive y quién lo financia. Eso es algo pendiente que no quiere señalar. No creo que su esposa le pague todo: viajes, recolección de firmas. Él necesita aclarar cómo lo hace. En cuanto a Barnechea, me parece interesante porque es bueno retomar el estereotipo del político intelectual, el que piensa en el Perú y por otro lado, es representante de un partido añejo y con presencia. Espero que de acá a la época de las elecciones ya le guste el chicharrón.



¿Ha visto a PPK?

No lo he visto. Sé que está escribiendo sus memorias y arreglando sus papeles. Sé que saldrá airoso de las acusaciones y la historia lo va a reivindicar. Él no se irá del país, no tiene por qué. Nos guste o no, ha sido presidente del Perú, vamos a hacer lo posible para que la historia lo reivindique.