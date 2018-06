Martín Vizcarra confirmó que desde julio se reunirá con líderes de las diferentes fuerzas políticas

FIELES A PAOLO

Paolo Guerrero unió a las políticas de derecha, izquierda y centro de nuestro país. Mercedes Aráoz , Verónika Mendoza y Luciana León , en sus cuentas de Twitter, se mostraron felices de la vida porque el ‘Depredador’ estará en el Mundial de Rusia . Vale...



CON POLÉMICA

Hay una designación en el Ministerio de Agricultura que viene causando polémica. Es la de Enrique Maceda como nuevo director ejecutivo del proyecto Puyango Tumbes. La Fiscalía lo investiga por presuntos actos de corrupción. ¡Qué cosa...!

TULIPANES

Kenji envió una carta al Congreso para decir que no necesita iPad y recojan la computadora que nunca pidió y que no necesita . “Ojo, no se lleven mis tulipanes de plástico comprados en el Mercado Central, 5 luquitas y duran varios años”, escribió. Agarra esa flor, Luis Galarreta ...



LA ECONOMÍA

La economía peruana comenzaría a crecer 5% desde el año 2020 y, de realizarse alguna reforma efectiva, podría expandirse mucho más, previó el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank. Eso suena bien y hay que ponerse las pilas...

REUNIONES

Martín Vizcarra confirmó que desde julio, el Ejecutivo empezará a tener reuniones con los líderes de las diferentes fuerzas políticas del país. Indicó que existe la necesidad de generar consensos. ¿Qué pasará...?



EVALUARÁ

Monseñor Pedro Barreto dio con palo al Congreso de la República y Luis Galarreta no quiso responderle. Lo que sí señaló es que las palabras del religioso deberán ser evaluadas por el Papa Francisco. No me diga...

