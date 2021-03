Como un ídolo de barro, así calificó la exasistente del despacho presidencial Karem Roca al expresidente y ahora candidato al congreso Martín Vizcarra. “Creo que es un ídolo de barro, que ha traicionado a las personas que más lo han apoyado”, manifestó en una entrevista con Panorama.

“He pesando que era una persona correcta (Martín Vizcarra), ahora lo pueden pensar otras; pero creo que es un ídolo de barro, puede traicionar a las personas que mas lo han apoyado, que lo han querido”, manifestó.

Durante la entrevista, la periodista Rosana Cueva le preguntó que siente ahora que el país ‘se está dando cuenta’ de quien es realmente Vizcarra.

TROME | Karem Roca sobre Martín Vizcarra (Panorama)

Roca afirmó que no sintió pena por la sucedido; pero sí tristeza. “Creo que todavía le tengo cariño por los años que me ha permitido conocerlo y trabajar con él, pero sí te puedo decir que en alguna oportunidad se me ha pasado la vaga sombra por mi cabeza que él podía decir la verdad”, explicó.

NO SE ARREPIENTE DE HABER GRABADO A MARTÍN VIZCARRA

Sobre la grabación de una conversación de Martín Vizcarra, Karem Roca afirmó que no se arrepiente de haberlo grabado. “Era la única prueba que yo tenia como un seguro de vida, para entregar a la fiscalía, después que el señor me incitó a mentir, como lo hice en la Fiscalía y el Congreso”, afirmó.

Finalmente Karem Roca agregó que iba a entregar estas pruebas (las grabaciones a Martín Vizcarra) en su segunda manifestación en la Fiscalía, cuando fueron robadas de mi propiedad.





