Martín Vizcarra, expresidente de la República, exhortó este domingo al Tribunal Constitucional (TC) a pronunciarse respecto a la demanda competencial que interpuso el Poder Ejecutivo por el uso de la “incapacidad moral” como mecanismo de vacancia presidencial.

“Cuando el 30 de setiembre del año pasado disolví constitucionalmente el Congreso de la República, yo dije que me allanaba a lo que defina el Tribunal Constitucional, que lo que determinaba yo respetaba, lo mismo pedimos ahora los peruanos, que el Tribunal Constitucional se pronuncie y diga si es legal lo que han hecho los congresistas el lunes 9”, afirmó desde los exteriores de su vivienda ante la prensa.

Este domingo, Manuel Merino presentó su renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República, luego de las manifestaciones suscitadas en diferentes regiones del país en contra de la decisión del Parlamento de vacar a Martín Vizcarra, y que, hasta el momento, cobraron la vida de dos jóvenes.

“El lunes 9 de noviembre, de manera ilegal, inconstitucional, 105 personas que ocupan el cargo de congresistas, maltrataron nuestra Constitución, tomando una decisión para tomar por alto el poder Ejecutivo con intereses particulares y de grupo con contubernios. Eso lo sabemos perfectamente, se pusieron de acuerdo los partidos políticos para captar el Poder Ejecutivo y pusieron a una persona y ahora resulta que dicen que la solución es que salga un congresista y que ellos van a dar la solución poniendo a otro", criticó el exmandatario.

Martín Vizcarra pide al Tribunal Constitucional pronunciarse ante crisis política

En esa línea, Vizcarra cuestionó que el reemplazo de Merino de Lama quede en manos de los 19 congresistas que se pronunciaron en contra de la vacancia, ya que -según indicó- “votaron en contra porque sabían que era inconstitucional”.

“¿Van a sacar la solución los que han tomado una medida inconstitucional? No se trata de cambiar a un congresista que ha irrespetado la Constitución por otro que también porque son parte de la misma institución. Si hemos estado en dictadura porque no hemos estado en democracia plena, no interesa quién sea el que reemplace y la población ya despertó y todos vamos a estar atentos y la población en su conjunto ha madurado”, aseguró Vizcarra.

“Esto lo debe determinar el Tribunal Constitucional, a quien le pedimos que no espere hasta el día miércoles, que tome una decisión ya, que se reúna de emergencia y que, con sentido de urgencia, el Tribunal Constitucional se pronuncie de una vez. Ante la crisis que estamos no podemos estar esperando”, agregó.

Finalmente, resaltó la renuncia de Merino de Lama por “resquebrajar” la democracia del Perú.

“Merino ha dado un paso al costado porque todo el pueblo reclamaba esta toma de decisión, no porque Merino nos caiga mal como persona o porque Merino no debería ocupar la presidencia del Perú. Algunos decían que solo tiene quinto de secundaria, esos no son motivos, lo que pasa es que estaba resquebrajando la democracia, entonces, si no hay democracia, ¿cómo se llama nuestro régimen? Es autoritario, dictatorial, entonces, aquí lo importante no es que queremos buscar la salida de un dictadorzuelo de Palacio, no se trata de cambiar por otro que tenga más estudios o mayor empatía o simpatía, no, de eso no se trata”, acotó.