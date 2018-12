Martín Vizcarra: "Período vacacional del trabajador no se tocará" | FOTOS

Por: Oscar Torres

Entre los temas más resaltantes que Martín Vizcarra habló con Trome están las vacaciones de 30 días de los trabajadores y sobre la posibilidad de reducirlo a menos tiempo. El mandatario fue claro y dijo que esto no se tocará. Además se dio tiempo para responder sobre la labor del fiscal José Domingo Pérez , el colectivo 'Con mis hijos no te metas' y el caso Chinchero.

El último miércoles lanzó un mensaje al estilo del 28 de julio. Exactamente, ¿qué quiso decirle a la población cuando sentenció ¡desde ahora no más ‘hermanitos’!?

Qué el Poder Judicial no puede estar en mano de mafias que trabajen en función de ese tipo de ‘hermandad’.



¿Es verdad que se va a reducir el tiempo de vacaciones para los trabajadores?

De ninguna manera. Somos absolutamente claros. El periodo vacacional es un derecho de todo trabajador y no se tocará.



Se lo pregunto al ciudadano, no al presidente. ¿Apoya la labor que están realizando el juez Concepción Carhuancho y el fiscal Domingo Pérez?

Como ciudadano, sí apoyo.

Entrevista Trome al presidente Martín Vizcarra. (Video: Trome)

Algunos fujimoristas aseguran que usted está hipotecado y manejado por los llamados ‘caviares’...

No, yo estoy manejado por la racionalidad. Estoy manejado por la lucha anticorrupción y esa actitud hace que a veces me vean de izquierda, a veces un poco de derecha, en función de las decisiones que tomo, pero nosotros sí queremos de alguna manera definirnos. Somos de centro. De un justo medio que busca el progreso para todos los peruanos.



El colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ lo acusa de tratar de imponer la llamada ‘ideología de género’. ¿Qué tendría que decirles?

Lo que nosotros queremos, y eso lo hemos dicho, es que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es lo que deseamos. Y he conversado con más de un representante de estas comunidades y les hemos dicho: “¿Ustedes no quieren que las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades?”. Eso es lo que buscamos. Que en la próxima elección no ocurra lo de ahora, donde de 2 mil alcaldes hemos elegido, ¿sabe cuántas mujeres? Menos de 80. O sea, ni el 4 %. A eso apuntamos, a lograr iguales oportunidades. No queremos meternos con la educación propia de las familias. Lo que queremos es generar una conciencia colectiva con las familias, con la comunidad, de dar igualdad de oportunidades y de esta forma combatir la violencia contra la mujer.



¿Le preocupa a usted el tema Chinchero? ¿Cuál sería el ilícito en ese caso?

No, no hay ninguno. Chinchero fue un proyecto que vino con un contrato firmado del anterior gobierno y que nosotros tratamos de llevarlo adelante. No se pudo y se dejó de lado, no gastó un sol. Este gobierno no ha gastado un sol en el contrato que encontramos de Chinchero y lo estamos relanzando como obra pública, con nuevo contrato e incluso involucrando a un gobierno del primer nivel para que nos dé el soporte técnico para hacer este proyecto tan importante.



¿Se va o se queda el primer ministro Villanueva? ¿Va a recomponer su gabinete?

Mire, siempre hay que evaluar el gabinete en su conjunto, pero el premier Villanueva está trabajando muy cerca a mí, coincidimos en una visión del Perú descentralista. En consecuencia, él va a continuar trabajando a mi lado.