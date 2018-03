Martín Vizcarra: Alfredo Torres, de Ipsos Perú, nos dice qué es lo que el nuevo presidente necesita hacer

En solo una semana, el Perú pasó de un Presidente a otro. Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la juramentación de Martín Vizcarra, la población mantiene cierta incertidumbre, pues todavía no tiene la certeza de que regresaron la calma y la estabilidad. Para analizar la coyuntura política, Trome conversó con el director de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien aclara el panorama.



Usted, como analista político, ¿cree que están dadas las condiciones para que Martín Vizcarra pueda gobernar hasta el 2021?

Es un reto difícil, va a tener una ‘luna de miel’, o una especie de tregua, que debe aprovechar. Después de la confrontación de poderes, la actitud del Congreso deberá ser más abierta para recuperar su prestigio.



Esta transición de PPK y Vizcarra ha sido muy rápida, ¿qué cosas debería hacer para mantener la gobernabilidad del país?

Creo que lo fundamental es el gabinete. La transición en cada ministerio puede ser clave, por ejemplo, la ministra de Economía, Claudia Cooper, podría ayudar mucho al nuevo ministro… En general, el que se va debe apoyar al nuevo. Y los nombres deben ser funcionarios públicos de carrera, que mantengan a lo largo la política de tiempo.



‘HACER PUENTES’

En su primer mensaje, Vizcarra ha marcado un estilo propio. ¿Qué fue lo más resaltante?

Fue un mensaje sin confrontación. Lo que él necesita es hacer puentes, por eso el sentido del mensaje. Tiene una imagen de hombre austero, trabajador, ingeniero y constructor.

¿Considera que sería bueno para el país que convoque un gabinete de ancha base?

Vizcarra no quiere ser solo jefe de Estado, sino que quiere gobernar. Creo que irá por personas técnicas pero que sepan comunicar. Lo que sí necesita es gente honesta. Creo que no debería contar con políticos porque no están bien vistos por la opinión pública.



¿Sería una buena opción convocar a un fujimorista, por ejemplo?

No lo creo… En general, los políticos están desacreditados.



Algunos analistas coinciden en que Keiko ya no va a ser tan obstruccionista con Vizcarra, porque ella pretende la Presidencia en el 2021. ¿Considera lo mismo?

La veo bastante golpeada emocionalmente desde su derrota con PPK. No lo ha superado. Por eso sus acciones con rencor. No ha sido una oposición generosa, sino obstruccionista. Luego de esto vino lo de Kenji y su intervención para indultar a su papá. PPK pensó que al soltar a (Alberto)Fujimori , este iba a controlar a Keiko, pero no fue así. Ella no quería la liberación de su padre, porque temía que le quiten el poder. Pero Kenji rompe al partido… él es el preferido de Alberto y Keiko se vio amenazada con que le quiten el partido que ha construido pese a la imagen de su padre.



KENJI

Después de los ‘kenjivideos’, ¿cree que él tenga posibilidades políticas?

… Es posible que Keiko impulse el desafuero (de Kenji), pero no creo que esté destruido porque en estos videos no se habla de dinero sino de obras y la población lo ha entendido así. Se va a reconstruir.

¿Qué debe hacer el nuevo Presidente para tener un rápido acercamiento con el pueblo?

Creo que tiene que aprovechar las ventajas que tiene: ser provinciano, ingeniero y más joven que PPK. Digamos que tener una actividad algo muy intensa en todo el país. Tener una posición firme, identificar en el Congreso cuáles son las personas más razonables y pedirles su apoyo para leyes en pro del país.



Algunos economistas, como Jorge Gónzalez Izquierdo, han dicho que la salida de PPK podría mejorar la economía.

Bueno, lo que hizo en Moquegua, cuando fue presidente regional, es que tuvo una buena relación con la minería. De esta manera, financió la educación. Esto puede ser muy valioso, pero actualmente lo que más le preocupa a la población es la inseguridad, los asesinatos. Sobre todo debe ser firme contra la corrupción. Vizcarra tiene un perfil trabajador, que le puede aportar eso a su gestión.



La izquierda pide nuevas elecciones, ¿Sería bueno o malo para el país?

Mucha gente piensa ‘que se vayan todos’, porque hay un rechazo grande al actual Congreso y cuesta trabajo aceptar que vamos a convivir tres años más con este parlamento. Pero no es fácil porque primero tendrían que renunciar Vizcarra y Aráoz, luego sería el presidente del Congreso quien convoque a las nuevas elecciones. Considero saludable el clamor popular porque esto debe hacer reflexionar a los congresistas.



¿Por qué duró tan poco PPK en el Gobierno?, ¿qué le faltó?

Creo que es una falla de origen, porque un gobierno con tan poco respaldo en el Congreso es casi inviable que funcione. Un gobierno en franca minoría, lamentablemente, es inviable. Aquí debió haber habilidad política del Presidente...

¿Qué es lo que demanda la población de un presidente en el Perú?

Que les dé seguridad y trabajo. El tema de la inseguridad es un tema difícil, pero se pueden hacer programas como el implementado por (Carlos) Basombrío, donde se ofrecía recompensa, es un avance. Se puede dar la pelea.



¿Cuánto tiempo cree que dure la tregua de Keiko a Vizcarra?

Tal vez unos seis meses, salvo que haya un cambio de actitud de parte de Fuerza Popular. En el caso de PPK, Keiko se la tenía jurada. Ojo, no olvidemos que en paralelo tenemos lo de Odebrecht, que puede complicar la vida a Keiko y puede tener efectos colaterales con Vizcarra.



¿Cómo recupera el Congreso su credibilidad y respeto?

La población quiere que se trabaje en equipo y se pongan de acuerdo. La crítica y opiniones pueden dar minutos en la televisión, pero generan rechazo de la población. Deberán tomar medidas rápidas.

¿Cómo ve el futuro político de PPK?

Creo que el Poder Judicial está siendo muy duro con algunas personas y lo hace, más que por justicia, por un tema de presión popular. Por ejemplo, Humala está preso y no hay juicio hace meses. Con PPK podría ocurrir lo mismo, producto de la presión.



Se nota cierta crispación entre Mercedes Aráoz y Vizcarra, ¿cómo ve la situación de ella?

Creo que está muy golpeada. Emocionalmente, le ha costado mucho toda esta crisis. Esperemos que se recupere, tiene una trayectoria de servicio público.