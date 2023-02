El expresidente Martín Vizcarra respondió a las acusaciones de su predecesor en el cargo, Pedro Pablo Kuczynski, quien había señalado que se reunió secretamente con Keiko Fujimori para complotar en su contra, y aseguró que tales declaraciones “son falsas”.

“Quiero manifestar que por el expresidente Kuczynski guardo desde esa época, hoy y siempre guardaré el mayor de los respetos. Simplemente voy a decir que rechazo tajantemente lo que él ha manifestado”, expresó Vizcarra, en una entrevista con Canal N.

Declaraciones de Martín Vizcarra sobre PPK. (Video: Canal N)

Acto seguido, el exmandatario negó haber sostenido reuniones secretas con Keiko Fujimori durante el gobierno de PPK. “ Durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski no me reuní con Keiko Fujimori. Eso fue cuando yo era presidente del Perú. Durante el mandato de PPK me reuní una vez con Keiko Fujimori y fue precisamente acompañando a Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno. Hubo una visita de la señora Keiko Fujimori acompañada del señor Chlimper y me pidió el presidente que lo acompañe. Fue la única vez que me he reunido con ella en el mandato de Kuczynski ”, aseguró.

NO LO DEMANDARÁ

Pese a todo, Vizcarra Cornejo aseguró que no tomará acciones legales contra el también expresidente y que se solidariza con él por sus actuales problemas legales.

“No voy a hablar mal del expresidente, tengo el mayor de los respetos por él. Está equivocado, no voy a mencionar ninguna medida legal o administrativa para ello. Yo dejo al señor Pedro Pablo Kuczynski con sus falsas declaraciones”, manifestó.

“Tengo respeto por el expresidente, por el esfuerzo que ha puesto por el Perú y más ahora. Me he solidarizado con él, ha tenido realmente un acoso contra él como persona, contra su familia. Hace cinco años que no ve a su esposa, que no ve a su hija menor. Recién le han cambiado las restricciones que tenía de carácter judicial”, añadió.

¿QUÉ DIJO PPK?

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski acusó este miércoles al también exmandatario Martín Vizcarra de participar en un supuesto complot que provocó su renuncia al cargo el 21 marzo de 2018, días antes de que el Congreso, en aquel momento con una aplastante mayoría fujimorista, debatiera la segunda moción de vacancia en su contra.

“Yo no tengo nada personal contra él, pero todos saben que él participó en un complot para sacarme, en el cual trabajó con la señora Fujimori, eso es información pública. Usó como plataforma que él estaba fuera del país, en Canadá, que es una embajada a la que lo mandé por su pedido, no es que aterrizó ahí de causalidad”, declaró PPK en una entrevista con RPP.