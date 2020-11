El expresidente Martín Vizcarra podría retomar su cargo, según lo afirmó su abogado Ángel Fernando Ugaz Zegarra, en una entrevista para CNN. “Yo creo que sí”, respondió cuando le preguntaron por esta posibilidad, luego que la OEA le pida al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de la vacancia presidencial.

El hombre de leyes brindó una entrevista a CNN en Español en la que brindó detalles sobre la situación de Vizcarra, a raíz de la decisión de vacarlo tomada por el Congreso.

Ugaz Zegarra saludó que la OEA solicite al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la legalidad y la legitimidad de la decisión del Poder Legislativo de vacar a Vizcarra Cornejo.

“Esperamos que esto sea así, que el Tribunal Constitucional describa que el Congreso no puede entrar al fueros y a limitar funciones, alcances, competencias del Ejecutivo; y por ende, ya con la resolución, se van a ser respetar los fueros y en amparo de la ley, se va tener que ejecutar algunas medidas de garantías constitucionales para tratar de restablecer las situaciones en su anterior, digamos, situación de los hechos”, afirmó.

Cuando le recordaron que la decisiones del TC no son retroactivas, el abogado del expresidente afirmó ‘que esto no significa que los ciudadanos no puedan interponer acciones para que pongan en cuestión actos que han sido inconstitucionales, de tal manera que se de una nueva revisión’.

ABOGADO DE MARTÍN VIZCARRA SEÑAL: “NO NOS MERECMOS UN ESTADO SIN LEGITIMIDAD”

Ante ello el periodista le preguntó que responda con un sí o u no se podría dar un eventual regreso de Martín Vizcarra al cargo. “Yo creo que sí”, afirmó.

“Sobre esto hay un hondo debate en el país y yo creo que nuestro estado democrático de derecho se funda en que nuestras altas autoridades son representantes del pueblo y no nos merecemos un estado sin legitimidad. Nos merecemos un estado legitimo, un gobierno legitimo no inconstitucional, de tal manera que si se restablecen las cosas, sería lo correcto”, afirmó.

MARTÍN VIZCARRA SOBRE POSIBILIDAD DE POSTULAR AL CONGRESO

Martín Vizcarra no confirma si postulará al Congreso en las próximas elecciones

