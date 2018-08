"No me van a doblegar, continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio... Hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que ha decidido combatir la corrupción… Como yo le dije a la gente más cercana, yo nunca me chupo, yo asumo las responsabilidades”, manifestó el presidente Martín Vizcarra.



Así, el jefe de Estado salió al frente de los cuestionamientos que viene recibiendo por haber mantenido en reserva y negado dos reuniones que tuvo con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.



Agregó que al plantear una reforma judicial y política, iba a enfrentarse a grandes intereses, políticos corruptos y otros.



Vizcarra brindó estas declaraciones en la ciudad de Tacna, donde participó en el 89 aniversario de su reincorporación al Perú. Añadió que estará a la cabeza de los cambios que necesita el país ‘cueste lo que cueste y caiga quien caiga’.



‘COMPLOTINES’



El oficialista Juan Sheput indicó que el fujimorismo busca descalificar la presidencia de Vizcarra. Pidió a los miembros de Fuerza Popular dejar de ser ‘complotines’ de la política. “Vemos que están insinuando la vacancia”, dijo.



Mientras que la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, acusó a Vizcarra de mentir, pero descartó que inicien un proceso de vacancia en su contra. Indicó que se diferencia de Pedro Pablo Kucynski, ya que este último mintió para ocultar un delito.