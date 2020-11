Martín Vizcarra, quien fue vacado por el Congreso de la República, llegará a su casa para ser recibido entre aplausos en los exteriores de su casa, en el distrito de San Isidro. Hace unas horas, el mandatario ofreció su mensaje de despedida a la población peruana.

“Queridos compatriotas, cuando esta mañana asistí al congreso de la República lo hice por tres razones fundamentales, primero por mis convicciones democráticas. Asumí el gobierno en el marco de la constitución y durante estos dos años y dos meses todas mis decisiones estuvieron a disposición a la ley y el estado de derecho”, dijo en su mensaje de despedida.

“En línea con mis convicciones democráticas, manifiesto que sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy el Congreso de la República, donde se ha impuesto no la razón sino el número de votos de los representantes del pueblo que aparentemente se olvidaron de a quién representan, finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia”, afirmó el hasta hoy mandatario.

“Hoy día dejo Palacio de Gobierno, hoy día me voy a mi domicilio a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión, directamente y como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal, no quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder”, agregó Vizcarra.

Resaltó asimismo haber actuado con “transparencia y poniendo todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi corazón al servicio del pueblo peruano”. En ese sentido, agradeció a su equipo de gobierno, con quienes -dijo- tomó “siempre las mejores decisiones en beneficio del país”.

“Salgo de Palacio de Gobierno como entré hace dos años y ocho meses, con la frente en alto, llano a afrontar como lo he dicho desde un principio, las investigaciones que corresponden para afrontar en el marco de un debido proceso la falsedad de las acusaciones”, manifestó Vizcarra Cornejo.

Precisó además que cuando decidió afrontar la corrupción, tenía “claro” que esto traía riesgos, por lo que se va “con la conciencia tranquila y el deber cumplido”. “Esperemos que el Perú siempre vaya por las sendas del bien. Esperemos que el futuro depare lo mejor para los peruanos y esperemos, ojalá que pronto no nos enteremos de cuáles han sido los motivos de fondo para tomar las decisiones que se han traducido en votos hoy en el Congreso. Si son decisiones en favor de lo mejor para el Perú y todos los peruanos o si son decisiones solamente pensando en intereses de carácter personal o de grupo”, manifestó.

“Estoy seguro que muy pronto se sabrán los detalles de todo lo acontecido hoy en el Congreso”, concluyó Vizcarra.

