Martín Vizcarra: "La selección peruana nos dio la gran lección que no hay meta imposible"

Con la camiseta peruana puesta, Martín Vizcarra participó esta mañana la campaña “Guerreros Mypes”, que busca la venta de aproximadamente 200 mil camisetas de la selección peruana de fútbol, confeccionadas en los emporios de Gamarra, Ate y San Juan de Lurigancho. Está impulsado por el Ministerio de Producción y reune un total de 1, 000 Micro y pequeñas empresas (Mypes) del país, generando 10 mil puestos de trabajos directos e indirectos.





“Nuestra selección de fútbol nos dio la gran lección de que cuando se pone un objetivo y todos jugamos en función a este, no hay meta que no se pueda lograr. Si los peruanos lo logramos en el fútbol, el deporte que tanto nos apasiona, también podemos practicarlo en nuestra vida diaria”, manifestó el jefe de Estado, Martín Vizcarra tras hacer referencia a la clasificatorias al Mundial Rusia 2018.



Martín Vizcarra también agregó: “Este entusiasmo que hoy se vive debe aplicarse en todas y cada una de las acciones que hacemos, y además debe permanecer en el tiempo. No debemos esperar otra clasificación para sentirnos orgullosos de ser peruanos y trabajar con alegría”.



En la ceremonia de lanzamiento de la campaña participaron el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes; Richard Foroca, de la Sociedad Nacional de Mypes SNM-Perú; Julio Pardavé, representante de la Asociación Pyme Perú, y Hernán Nieva de la Asociación de Confeccionistas Exportadores de Gamarra .



Además, estuvieron presentes la presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña; de Indumype, Ramiro Rodríguez; de la Federación de Empresarios FEDEGA-Perú, Doenitz Altamirano; de Gamarra en Acción, Valerio Coragua; y APYTEX, César Quispe.



En la actualidad las Mypes son el motor de la economía pues aportan 24% al PBI y generan más del 85% de empleos en el sector privado. Según el INEI, el número total de Mype formales es de 1 millón 679 mil empresas, cifra que representa el 99.3% del total de empresas formales a nivel nacional.



Los sectores que concentran la mayor proporción de MYPE formales son comercio (44.1%) y servicios (41.5%), es decir, ocho de cada diez empresas pertenecen a estos sectores.



"El Estado, a través del @MINPRODUCCION y los micro y pequeños empresarios, nos unimos para lograr un objetivo: vender las camisetas que con orgullo llevamos puestas, logrando que esta emoción genere trabajo", presidente @MartinVizcarra y todos los peruanos #SomosCamiseta pic.twitter.com/ZHn7xrjfcT — Presidencia Perú (@prensapalacio) 29 de mayo de 2018