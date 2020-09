El presidente Martín Vizcarra consideró este martes que así como se debe continuar con el trabajo conjunto contra la pandemia del coronavirus (COVID-19), también se debe hacer contra la corrupción.

“Así como estamos trabajando juntos para este enemigo que es el enemigo contra la salud, que es el COVID-19, tenemos que seguir trabajando unidos contra un virus endémico de la sociedad, que es la corrupción; y tomando el ejemplo de este combate, solamente lo vamos a poder derrotar unidos”, afirmó durante la supervisión de la Megaoperación Tayta en Villa María del Triunfo.

El último jueves, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (UPP), presentó ante el pleno del Congreso tres audios que comprometen al presidente Vizcarra con el Caso ‘Richard Swing’. En los dos primeros se escucha al jefe de Estado dar instrucciones a funcionarios de Palacio sobre las visitas del cantante, y en el tercero, Swing conversa con Karem Roca, exasistente administrativa en Palacio de Gobierno.

El mandatario, Martín Vizcarra, estuvo acompañado de los ministros de Salud, Defensa e Interior.

Martín Vizcarra aprovechó para referirse a la emergencia sanitaria e indicó que “en una guerra”, se debe mantener la unidad. “Cuando estamos en una guerra, todos tenemos que unirnos y aquí, a pesar que el enemigo es invisible, con mayor razón”, dijo.

Además, destacó que las cifras de contagios, fallecidos y hospitalizados por COVID-19 están disminuyendo; sin embargo -precisó- no se deben descuidar las medidas implementadas por el Gobierno.

“Conversábamos hace un momento en el puesto de comando, que vemos una esperanza, vemos luz al final del túnel porque en el último mes los indicadores de contagio, de hospitalizados, de personas que fallecen por el virus, han ido disminuyendo gradualmente, semana tras semana, pero eso no nos puede hacer confiar. Nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía, saben perfectamente que cuando nos encontramos en esta situación, no podemos confiarnos porque el enemigo no se va a rendir”, dijo.

“El COVID-19 no se va a rendir, tenemos que derrotarlo y ese es el esfuerzo que estamos poniendo aquí”, agregó.