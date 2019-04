Martín Vizcarra sobre tragedia en exterminal de Fiori: “Ese accidente fue la culpa de todos” | VIDEO

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre el incendio del bus interprovincial de la empresa de transportes Sajy S.R.L., en la urbanización Fiori en San Martín de Porres, que dejó 17 muertos.

Desde el distrito de "Mi Perú", el mandatario hizo una autocrítica y afirmó que se necesita trabajar de manera conjunta con otras entidades para evitar accidentes para evitar accidentes como el del bus siniestrado en Fiori.

“Tristes porque recientemente está el recuerdo de este accidente que no solo enluta a 17 familias sino a todos los peruanos. Cuando vemos a las autoridades, en las cuales también me incluyo, tratar de encontrar responsables en otros. Decir ‘ese accidente es por la culpa de tal’. Comenzamos a echarle la culpa a otro y no hacemos un análisis y autocrítica. Ese accidente fue la culpa de todos. Todos tenemos la culpa”, acotó Martín Vizcarra.

El jefe de Estado anunció que ya coordinó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( MTC) para ejecutar acciones en coordinación con las instituciones para el control de esta actividad.

“Y si todos cambiamos vamos a lograr superar esas situaciones y tener resultados positivos. Entonces, en caso del transporte interprovincial. He dado indicaciones claras al MTC para que ponga todo su esfuerzo de trabajo y coordinación con todas las instituciones para dejar de estar echándonos la culpa y trabajar juntos para que esto no vuelva a ocurrir”, dijo.

Martí Vizcarra finalizó: “Debemos trabajar responsablemente porque aquí hay responsabilidad de las instituciones pero también de la población que a veces no medimos el peligro y en vez de caminar un poco más a un paradero formal generamos este riesgo”.