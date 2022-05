La excandidata al Congreso por Somos Perú Zully Pinchi se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que fuera involucrada con el expresidente Martín Vizcarra, con quien aparentemente se habría reunido en un hotel en Cusco y se rumora tenía una relación extramatrimonial.

El programa Panorama reveló unos chats en los que Zully Pinchi coordinaría un encuentro con Martín Vizcarra en una habitación del Hotel Monasterio en Cusco. En los chats, la excandidata al Congreso le dice ‘Eres mi rey’.

Ante el escándalo, el programa ‘Beto a saber’ se comunicó con Zully Pinchi, quien no quiso responder cuando le consultaron sobre su supuesta relación con Martín Vizcarra.

CONVERSACIÓN CON ZULLY PINCHI

Reportero: “Qué tal, señora Zully. Quería saber su respuesta con respecto al informe de Panorama que la involucra a usted”, dice el reportero.

Zully Pinchi: ¿Aló? Perdónenme, no le escucho ¿Me puede llamar mas tarde. Discúlpenme.

Reportero: “Quería saber su respuesta con Vizcarra ¿Tiene una relación con él?”

Zully Pinchi: No le escucho

TROME - Zully Pinchi y Martín Vizcarra en Cusco (Video: Willax TV)

NIEGA INFIDELIDAD

Martín Vizcarra se presentó en el programa ‘Todo se sabe’ de RPP y negó tajantemente haber cometido una infidelidad con la excandidata del Congreso, Zully Pinchi, como lo deslizó el dominical Panorama junto a capturas de comprometedores chats entre ambos.

“¿Usted ha sido infiel? ”, le pregunta el periodista directamente al exjefe de Estado y él lo desmiente por completo, pues está casado con la exprimera dama Maribel Díaz.

“ No, no. Eso descarto completamente. Yo he sufrido tal ataque mediático que en algún momento me quisieron, incluso, justificar una relación con Richard Swing , para que vean el nivel de bajeza que existe en una prensa cuando quiere atacar sin justificación”, señaló.