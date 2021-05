Más de 900 mil personas han sido intervenidas en lo que va del año por infringir medidas frente al COVID-19

En lo que va del año, un total de 904.764 personas han sido intervenidas a nivel nacional por infringir las medidas dispuestas por el Gobierno a fin de evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), informó el ministro de Cultura, Alejandro Neyra.

“En lo que va del año la cifra de intervenidos alcanza las 904.764 personas a nivel nacional. Y han sido más de 305.000 las multas que se han aplicado a infracciones tales como transitar por las calles en horario no permitido o sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, no usar la mascarilla, no guardar la distancia física”, precisó en conferencia de prensa.

En esa línea, el titular del Mincul agregó que solo entre ayer y hoy, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha intervenido a más de 8 mil personas a nivel nacional. “Solo en esta semana, del 6 de mayo hasta las 6 de la mañana del día de hoy, la Policía Nacional ha intervenido a 8.872 personas a nivel nacional, aplicando además 3.497 infracciones por distintos motivos”, detalló.

Además, remarcó que la Policía Nacional continúa realizando operativos a fin de evitar las denominadas fiestas COVID o los “famosos privaditos”. “(Estos) son grandes focos de la enfermedad con un efecto multiplicador cuando alguna de estas personas se reúne con algún familiar o en un establecimiento (transitad”, señaló.

Fiestas COVID-19

Hasta el 23 de abril, la PNP informó que más de 13.000 personas han sido detenidas por participar en reuniones sociales clandestinas a nivel nacional en medio de la pandemia del COVID-19.

Según información del Centro de Operaciones Policiales (Ceopol) de la PNP, en enero de este año hubo 3.960 detenciones en “fiestas Covid” a nivel nacional, mientras que en febrero se registraron 4.363, en marzo 3.176 y en lo que va de abril 1.659.