Desde que su querido beagle ‘Kiyo’ se extravió, el 5 de enero, el hogar de la familia García no es el mismo. Sufren por su perrito que todavía está en recuperación de una operación, lo buscan sin cesar y con tal de poder tenerlo de vuelta, su dueña está dispuesta a dar de recompensa la entrada al concierto de Coldplay que con tanto esfuerzo compró para ella. Cabe indicar que la venta de entradas para ese concierto se agotaron rápidamente, en diciembre.

Familia en San Martín de Porres sufre porque su perrito Kiyo está perdido. Para recuperarlo ofrecen de recompensa entrada al concierto de Coldplay. (Compos. Trome / Isabel Medina)

“Ofrezco mi entrada al concierto de Coldplay como recompensa o su equivalente monetario: aproximadamente 500 soles. Por favor, quien tenga a mi perrito Kiyo, avísenos para poder recogerlo y daremos la recompensa. Mi perrito necesita seguir su tratamiento y sus medicinas están acá, en su hogar”, dijo Patricia.

‘Kiyo’ es un perro beagle de 6 años, juguetón, muy querido por Patricia Garcia y su familia y desde que era cachorrito vive con ellos en su casa de la urbanización Fiori, en San Martín de Porres. Incluso en los cumpleaños estaba presente (como se ve en las fotografías que mostró) y contó que recibieron juntos el año nuevo.

EN UN DESCUIDO SALIÓ DE CASA Y UN JOVEN SE LO LLEVA

“El no se asusta con los cohetones. pero le gusta que estemos a su lado. mimándolo. Lo queremos mucho. es un miembro más de nuestra familia. Pero como han estado realizando trabajos en la casa, ese 5 de enero. al parecer en un descuido, se ha dejado la puerta entreabierta y él se salió”, contó apenada la joven, a Trome.

Desde entonces lo buscan a pie, indagando, colocando afiches y también preguntando en las redes sociales.

“He podido visualizar grabaciones de cámaras de seguridad que captan cerca de mi casa y así he visto que mi perrito había llegado hasta el parque Simón Bolívar que está a una cuadra de distancia. Allí con frecuencia lo llevamos a pasear, pero en el video no solo se ve que está ahí sino que un joven con mochila rosada se lo lleva con una cuerda”. refirió.

TENÍA SU PLAQUITA Y ESTÁ EN TRATAMIENTO

Añadió que “kiyo’ tenía su collar con su plaquita de identificación (con datos como su nombre y teléfono). “Además, tengan en cuenta que está operado y aún en tratamiento, incluso tiene una cicatriz en su pancita. Por favor, a quien lo tenga: devuélvanmelo, Kiyo sí tiene hogar”, precisó Patricia.

La banda británica Coldplay tiene grandes éxitos y tiene también miles de seguidores en el público peruano, al punto que las entradas para su presentación en concierto en Lima se agotaron a las pocas horas de iniciada su venta.

FAN DE COLDPLAY

“Soy fan de Coldplay, me gustan sus canciones como ‘Viva la vida’, ‘Paradise’, ‘In my place’, ‘Clocks’. Vinieron por primera vez a Lima en el 2016 y no pude ir porque no tenía dinero. Cuando quise comprar la popular no había entradas, y es que al igual que ahora todo se agotó en menos de un día. Me costó ahorrar para esta entrada, más estando en pandemia, pero no me importa darla si con eso puedo recuperar a mi Kiyo”, afirmó Patricia.

Para quien sepa dónde está el beagle ‘Kiyo’ y pueda devolverlo, favor avisar al número de celular 945 352 339. La familia de este perrito dará la recompensa ofrecida. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

► Coldplay anunció su regreso a los escenarios en su gira internacional Music of the spheres.

► Confirmó su arribo a Perú para un concierto para el 20 de septiembre de este año, siguiendo los protocolos de bioseguridad exigidos por los gobiernos locales.

►Teleticket dio a conocer en diciembre 2021 que, debido a la gran acogida para el esperado concierto de la banda británica, habilitaron un sector adicional y aumentaron la capacidad para las zonas de Oriente y Occidente 1.

► Será en el Estadio Nacional y tendría como invitada especial y telonera a Camila Cabello.