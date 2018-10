Mascotas: Perrito perdido busca a su familia

Su carita de tristeza deshace el corazón más duro. Un perrito de raza pequinés, de aproximadamente unos 8 años, fue encontrado muy asustado en el cruce del jirón Lampa con ex Miró Quesada, en el Centro de Lima, el pasado 5 de octubre por la noche.



Samantha Aguilar , la joven que encontró al can comentó que al parecer esta mascota se habría extraviado de sus dueños, pues está muy bien cuidado. "Tiene el cabello limpio y las uñas cortadas. Parece que se ha escapado o lo han sacado de su hogar de manera malintencionada", dijo Aguilar.



'Triste', como ha sido bautizado, por sus expresiones faciales, permanece en un hogar provisional en San Miguel, a la espera que sus dueños aparezcan.



"Al comienzo no quería comer, ahora con cariño estamos tratando de que coma algo. Es un poco huraño pero es normal, no sabemos qué habrá pasado en la calle. No lo pueden tener por mucho tiempo por eso espero que sus dueños aparezcan pronto", comentó.



Si tienes alguna información de sus dueños, puedes comunicarte al 991 357 735.

​