Experto Mauricio Bock: ‘La suerte no existe, trabaja duro y confía en ti mismo’ | ENTREVISTA | FOTOS

A fin de año, muchas personas hacen un análisis de lo que se hizo y se dejó de hacer. Muchos se sienten conformes con lo alcanzado y otros se hunden en un sentimiento de frustración. Pero ¿qué podemos hacer para que en el 2019 nos vaya mejor? Trome conversó con el neurocoach Mauricio Bock, quien aseguró que el dinero no representa el éxito y que en medio de las carencias se puede ser feliz.



Mauricio, puede ser que a nuestros lectores, durante el 2018, no les haya ido muy bien. ¿Qué palabras claves podrías darles para enfrentar el nuevo año con optimismo?

Más que palabras, creo que les diría que analicen la situación. Si hablamos de un negocio que no ha funcionado, es que quizá solo lo vemos como algo que genere ingresos y dejamos de lado las preguntas que le dan sentido a nuestro trabajo: el para qué hago esto. Hay que darle un sustento a todo lo que hagamos. El propósito es la fibra especial para no tirar la toalla.



Mucha gente pide amor y dinero...

Se puede tener muy bien ambas cosas... todos los aspectos de tu vida pueden estar perfectos.



¿Por qué, a veces, estamos predispuestos a la negatividad?

Por el entorno en el que se vive. Los estímulos de la sociedad te mandan un mensaje diciendo que todo es difícil. Tu mente se deja presionar y por ende terminas viendo el mundo de manera pesimista.

¿Cómo se evita esto?

Hay que regresar a la base del ser humano y entender que somos seres sociables, y que para tener éxito en sociedad hay que trabajar en las relaciones de confianza. La primera relación que debemos cuidar es la que tenemos con nosotros mismos. Debemos confiar en nosotros. Si confías en ti, podrás confiar en los demás y no habrá barreras.



¿Cómo puedo confiar en mí?

Lo primero es estar atento al lenguaje personal. Al lenguaje interno. Por día tenemos 50 mil a 70 mil pensamientos, pero no somos conscientes de ello. La gran parte son negativos e influyen en tu forma de ser. Lo primero es estar atento a cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, luego reemplazar los pensamientos negativos por positivos. Hacer una lista de todo lo que hemos logrado en la vida para darnos cuenta de nuestras capacidades. Todo esto funcionará solo si existe confianza en ti, en los demás y confianza en el futuro; y para esto hay que tener planes. El ser humano es feliz cuando siente que progresa, si sientes que no lo hiciste te bajoneas.



Si no me siento a gusto con lo que tengo, ¿qué puedo hacer?

Hay que descubrir nuestro propósito. Y se debe trabajar en cuatro esferas: 1) Qué me gusta hacer, qué me apasiona; 2) En qué eres bueno; 3) ¿Le va a servir al mundo?; y

4) Para que sea sostenible, ¿me pagarán por esto? Cuando descubres estas cuatro esferas, ya sabes hacia dónde vas. La base de la felicidad es encontrar esa congruencia en los aspectos de la vida.



¿Todos necesitamos un coach?

Todos necesitan un coach, porque es muy difícil autoanalizarte, todo el tiempo nos disculpamos de lo que no hacemos y el rol de coach es ayudar a la gente a llegar a sus objetivos, hay que presionar para alcanzar las metas. El trabajo del coach dura por objetivo. La idea es lograr el empoderamiento de las personas.

¿Qué tipo de personas recurren a ti?

Me buscan mucho emprendedores, las empresas me contratan para desarrollar las competencias de sus operadores, mejorar el liderazgo...



‘ESTAR CHIHUÁN NO ES EXCUSA'



¿Cómo hago para ser mejor si no me alcanza el dinero para hacer cursos?

La capacitación es esencial, hay muchos videos en YouTube o cursos gratuitos que te pueden ayudar mucho. Pero no es suficiente, porque para que exista una transformación de nuestra actitud y comportamiento tiene que haber un moderador del aprendizaje que puede corregir. Hay becas a las cuales debemos acceder... ‘estar chihuán’ no es excusa.



¿Existe la suerte en la vida?

No. La suerte no es un componente definitivo que le llega a algunos y a otros no. La suerte es la combinación entre la preparación y la oportunidad. A más preparación, más oportunidades tienes en la vida. Nunca le digo suerte a nadie, les digo ‘éxito’.



¿Tienes alguna cábala para recibir el Año Nuevo?

No creo en cábalas ni astrología ni nada de eso. Para mí hay un uso excesivo del ‘gracias a Dios’ porque muchas personas se lo dejan todo a él: ‘si Dios quiere’, ‘si Dios lo permite’. Eso nos quita la responsabilidad que tenemos. Él no es un mago que premia a quien considera. Hay que trabajar duro en uno.

¿En qué debemos enfocarnos para que alguna meta se cumpla?

El enfoque a lo que queremos como resultados. Si es un negocio, la primera pregunta es: cuánto necesito facturar, la planificación y la medición de los resultados.



¿Qué es el éxito para ti?

Tiene varios nombres y depende principalmente de lo que uno quiera, pero esto guarda relación con el progreso y el camino al éxito, es un camino sin fin. No podemos decir soy exitoso y ya... eso es soberbia.



¿Qué necesitamos para convertirnos en una mejor sociedad?

Se necesita liderazgo cívico. Debemos tener un comportamiento en sociedad éticamente correcto, donde se denuncie lo que hay que denunciar. El problema es que los estímulos que recibimos son muy pobres, los ejemplos a seguir también son muy pobres.



LOS VALORES



¿La pérdida de valores es la causante de la violencia que se vive actualmente?

Es la enfermedad mayor que padecemos en nuestra sociedad. Muchas veces, referimos los valores únicamente a un tema de aspecto religioso, pero no es así. Debemos entender los principios de la libertad, con esos principios base el comportamiento es respetuoso.

¿Qué tan importante es el dinero para alcanzar el ‘éxito’?

Si el dinero fuera sinónimo del éxito no tendríamos tanto millonario que se suicida. El éxito tiene que ver con la parte emocional y no con el dinero. El dinero es importante para sostener el proyecto y la meta, pero no es el éxito. No podemos fijar una meta egocéntrica. Hay una gran diferencia entre ser emprendedor y empresario, el empresario construye un negocio que va más allá de su vida y ellos son los de mayor éxito.



¿Cómo defines la felicidad?

No es la suma de momentos de alegría. Porque no toda la vida podemos estar alegres, sería aburrido, pero está compuesta por diferentes cosas, por ejemplo el asombro, el progreso personal y valorar lo que tienes, construyendo objetivos de vida.



¿Se puede ser feliz en medio de carencias?

Totalmente, se valora lo que se tiene. La persona más rica no es la que posee más cosas, sino la que necesita menos cosas. Hay que trabajar para despojarse de las cosas materiales, hay que ser sencillos.



Tengo entendido que harás un workshop (taller) para padres...

Sí, el próximo 9 y 10 de enero realizaré un Padres Coach & Neuroeducación, en el edificio Platino, en Miraflores, de 7 a 10 de la noche. Todos están invitados.

VIAJA, SUEÑA, AVANZA...



¿Para reinventarnos qué debemos alejar y atraer a nuestras vidas?

Alejemos pensamientos negativos, debemos construir relaciones con los demás y sociabilizar más. Viajar, romper paradigmas.



¿Y qué hacemos con las personas ‘tóxicas’?

No existen las personas tóxicas. Esta afirmación es un error. Hay comportamientos que no son correctos, pero tiene que ver contigo, conmigo... porque esa persona, a la que calificaste como ‘tóxica’, es quizá la mejor persona del mundo en su casa. Entonces, esa actitud que tiene ante ti es por algún estímulo que recibe de tu parte... Si eso fuera generalizado, hay que ver si quieres ayudarla. El problema nunca es de uno, sino de dos, en todas las relaciones: enamorados, esposos, amigos, familia, compañeros de trabajo...



¿Qué malos hábitos tenemos que erradicar para avanzar?

Depende de cada persona y primero debemos saber cuál es tu tipo de personalidad. Si eres introvertida, está bien si lo eres, pero hay que fluir para lograr lo que queremos. No tenemos que estresarnos por ser diferente, es necesario ir con el estilo de tu personalidad.