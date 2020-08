Mauricio de la Cuba es un prolífico escritor de literatura infantil. El fantasma en el espejo, libro publicado por la editorial independiente Colmillo Blanco, fue escrito a dos manos con su hija Jimena. El autor de El gran laberinto verde, Las medallas del general, entre otros títulos, dictará este sábado 15 de agosto el taller virtual sobre libros álbum ‘¿Cómo aproximarnos a las primeras lecturas de los niños?’.

¿Cómo empezó este proceso de El fantasma en el espejo?

No fue tan complicado porque ya tenía cierto oficio para escribir. Cuando Jimena (su hija) escribió un cuento para los Juegos Florales de su colegio tenía el inicio y el final de El fantasma en el espejo. Ella fue el punto de partida. Luego, lo editamos para crear más aventuras en el libro y lo terminamos entre los dos. Es interesante porque creo que tiene un lenguaje fresco y, además, es una bonita experiencia para una adolescente que en ese entonces tendría 13 o 14 años.

¿Cómo fue la comunicación y el trabajo con Christian Brazzán, el ilustrador de El fantasma en el espejo?

Fue un punto muy importante. Angela Arce y Gabriel Arriaga, editores de Colmillo Blanco, nos dieron la opción de escoger a un ilustrador. Elegimos a Christian porque tenía ese estilo único y lúdico que queríamos en el libro. Hemos empezado El fantasma en el espejo desde cero y nos involucramos en todos los detalles. Fue una constante coordinación entre editores, ilustrador y autores. Creo que las ilustraciones están en el límite entre lo lúdico y terrorífico porque no asustan, pero tampoco pierden el sentido de la historia.

Me llamó la atención la tradición oral. La abuela, pese a ser un personaje secundario, es importante en El fantasma en el espejo.

La abuela es un personaje permanente. Le pone el toque mágico, misterioso y creíble. Son cinco participaciones de la abuela que son centrales para darle credibilidad a la historia de El fantasma en el espejo.

Y en cierta manera, ¿también rompe los esquemas?

Por supuesto. Me recuerda al cuento de Robert Munsch que se llama The Paper Bag Princess (Tiemblan dragones, en castellano) donde el príncipe es secuestrado por un dragón. La princesa rescata al príncipe al enfrentarse al dragón, sin embargo, el príncipe le reclama que la ha ido a rescatar mal vestida, y ella responde: eres un patán. El cuento termina con que no se casaron, o sea, el final da un giro total.

Cuéntanos acerca del taller sobre libros álbum que ha organizado Colmillo Blanco.

El libro álbum es la primera etapa de lectura. Es importante explorar o saber qué libros hay sobre este tema. Así, también, cuál debe ser el rol de mediador en este proceso porque el niño no lee solo estos libros, sino que siempre hay un adulto-que en este caso son los padres-que lo acompaña a volar con la imaginación o generar diálogos en la lectura, y cómo manejar un libro que tiene dos lenguajes que van a diferente velocidad, que es la imagen y el texto. El adulto tiene que saber acompañarlo en este proceso.

Las ilustraciones y la narrativa también juegan un papel importante en los libros álbum.

Hay libros que juegan con la imagen donde la ilustración sola puede contar la historia, pero si metes una línea de texto la malogras y viceversa. Esa carga narrativa que está distribuida entre imagen y texto es importante en el libro álbum, sin embargo, muchas veces el niño no va a apreciarlo en plenitud, por eso es importante acompañarlo en este proceso. Porque también está el cambio del libro álbum a libro ilustrado, ya que muchos padres creen que puede entorpecer el desarrollo de aprender a leer debido a que la imagen es muy importante, pero hay una forma de hacer esa transición. Por eso, en el taller quiero enseñar cómo saber acompañar en este proceso para potenciar el disfrute del niño.

¿Qué tan importantes son los valores en la literatura infantil?

Creo que toda la literatura infantil debe entretener porque la literatura compite con los videojuegos, los realities en la televisión, las redes sociales, a las cuales no les exiges absolutamente nada. Que el niño se siente a leer algo que le divierta ya es un logro. Eso es lo que hay intentar. Además de todos los beneficios que te da la lectura, encima le quieres dar promoción de valores. Frank Baum, el autor de El Mago de Oz, decía algo muy cierto: la educación moderna y los padres son los que tienen que poner los juicios de valor y moral; a la literatura no hay que cargarla más que de un medio de entretenimiento, disfrute y de desarrollo de la capacidad de abstracción. Los valores son bienvenidos siempre que no estropeen las historias, pero no hay que pensar en fábulas.

