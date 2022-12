El periodista Mauricio Fernandini quedó desligado del Grupo RPP tras la declaración de Salatiel Marrufo, investigado y exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, quien aseguró que el ahora exconductor le dio un millón de soles como parte de un soborno entregado por la empresaria Sada Goray.

Marrufo había detallado que Fernandini le entregó un millón de soles en su vivienda en Miraflores, ello como parte de una coima que debía llegar a manos del presidente Pedro Castillo y del entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado. El periodista fue aludidado y descartó haber sido parte de la entrega de un dinero irregular.

“Lo que hicieron ellos un año después no es mi responsabilidad. Lo que quiera hacer Marrufo con su defensa legal...espero que ponga en orden sus ideas y no vuelva a mentir. Agradecer que he recibido respaldos. Hasta ahora era parte de RPP, ya no soy parte de RPP. Voy a hacer muchas diligencias, tantos años (...), aseguró.

TROME | Mauricio Fernandini se defiende tras acusación de Marrufo

Grupo RPP se pronuncia sobre denuncia contra Mauricio Fernandini

Dicho grupo radial detallo que se suspendió el vínculo laboral con Mauricio Fernandini a raíz de la acusación de Salatiel Marrufo. Además, le enviaron los deseos para que pueda aclarar su estado actual.

“Confiamos en que pronto nuestro colega, de amplia trayectoria, pueda aclarar su situación ante las autoridades pertinentes. En aras de la transparencia, tanto Grupo RPP como Mauricio Fernandini hemos decidido suspender su vínculo contractual con esta casa”, comunicaron.