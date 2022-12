Mauricio Fernandini está envuelto en una grave acusación. El exjefe del Gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, reveló a la Fiscalía que el periodista le entregó un millón de soles por pedido de la empresaria Sada Goray , dueña de empresa Marka Group. Sin embargo, en declaraciones con RPP, lo negó, pero reconoció conocerlo.

“ ¿Tú llevaste dinero de Garay a Marrufo? ”, fue la directa pregunta a Mauricio Fernandini, por lo que él respondió negándolo.

“Categóricamente no, anoche me llama el periodista Christian Escajadillo y me llama para decirme el documento de la Fiscalía, en realidad yo no salgo de mi asombro porque es una falsedad, es una mentira... Es falso, el señor Marrufo tiene que adjuntar pruebas, mi casa no queda en Miraflores y desde el día 1 que empecé mi carrera he sido transparente, nunca he estado vinculado en ningún escándalo ”, resaltó.

Sin embargo, Mauricio Fernandi aceptó que sí conoce a Salatiel Marrufo, pero que no se hace responsable por lo señalado al Ministerio Público. En ese sentido, anunció que se desvinculó de su centro de labores, RPP.

“ Sin duda conozco a Salatiel Marrufo , he recibido llamadas, anoche me entero que Marrufo le dijo a la fiscalía, estoy acá para decir que eso es falso, que soy inocente y que me tengo que defender (...) La hisrtoria es una sola y no se puede torcer, no hay ninguna entrega de dinero, ningún pago ni transacción económica, sí hay un pedido para que yo contacte a Marrufo y lo hace Pilar Martino que es mi prima hermana ”, remarcó.

TROME | Mauricio Fernandini se defiende tras acusación de Marrufo