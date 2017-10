Mauricio Mulder dejó mal parado a Carlos Basombrío

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



QUÉ TAL RAZA

Como en el censo vendrá una pregunta sobre la identidad étnica, Mauricio Mulder dijo que no sabe de qué raza es, Edwin Donayre que se siente ‘cholo’ y Leyla Chihuán que se ve ‘afroperuana o negra’. Ayayay...



‘TECHITO’

Bien activo se le ve a Carlos ‘Techito’ Bruce como ministro de Vivienda. Ayer estuvo en Bayóvar, San Juan de Lurigancho, donde prometió que el agua llegará en un año. En el Congreso estaba con roche y hasta lo suspendieron por pedir seguridad policial para su restaurante. Huumm...



EXMINISTRA

Patricia García no hizo una como ministra de Salud, pero tras dejar el gabinete su vida profesional dio un giro y fue elegida miembro de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Lo suyo no es la política. Ayayay...



CHURCHILL

Martín Belaunde Moreyra, de Peruanos Por el Kambio, recuerda una frase de Winston Churchill, el líder británico durante la Segunda Guerra Mundial: “Si el presente se pelea con el pasado, corre el riesgo de perder el futuro”. Según el congresista, PPK es el presente y Fuerza Popular el pasado. No me diga...



DETENCIONES I

Mauricio Mulder hizo un comentario en Twitter y dejó mal parado al ministro Carlos Basombrío por anunciar la detención de transeúntes durante el censo del domingo, para luego retractarse...



DETENCIONES II

“Ah, ya. No es porque la Constitución lo manda, sino porque Basombrío da la orden, que no habrá detenciones. ¡Gracias, su majestad!”. La ley es la ley...