Mauricio Mulder: Critican proyecto de ley sobre medios presentado por el aprista

El rechazo hasta dentro del Apra recibió el proyecto de ley presentado por el congresista Mauricio Mulder para prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados y que castiga su infracción (sería delito de malversación) con penas que van de uno hasta ocho años de cárcel.



“Una iniciativa de esa naturaleza es equivocada”, afirmó el parlamentario aprista Jorge del Castillo, quien indicó que la propuesta obstruye la libertad de expresión.



Además, escribió en su cuenta de Twitter: “Defiendo las libertades y la libertad de expresión... No comparto iniciativas atentatorias”.



Sesión del Pleno del Congreso (9/11/2017)

SIN SENTIDO

Por su parte, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Max Obregón, expresó estar en ‘total desacuerdo’ con el proyecto de Mulder. “Es inaceptable. No tiene ningún sentido. La Constitución señala que no debe haber discriminación y estamos discriminando a los medios privados”, manifestó.



Trascendió que Mulder presentó dicha iniciativa luego de ver en un diario local un anuncio de la Sunedu, cuyo slogan decía: ‘Sunedu es como esa tía brava que nos defiende’. El legislador dijo: ‘Vi esa publicidad de la Sunedu y es absurda. No informa nada útil, entonces es un dispendio de dinero’.



PARA TENER EN CUENTA

* Con el proyecto presentado por Mauricio Mulder, ya son 10 los que están en el Congreso, desde el 2016, que buscan regular a los medios de comunicación.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.