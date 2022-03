El presidente Pedro Castillo afronta un nuevo pedido de vacancia. Se nos viene otra semana de crisis política. Por tal motivo, Trome conversó con la destacada periodista Mávila Huertas, quien conduce el programa ‘2022 en 24 horas’ por Panamericana Televisión. Todos los días a las 10 de la noche. Ella va al punto. Clara y directa.

Mávila, si fueras congresista de la República, ¿votarías por la vacancia de Pedro Castillo?

(Sonríe) ¡Qué jodido que eres! ¡Caray! No me gusta la palabra vacancia, pero apuesto más por la renuncia del presidente.

El presidente prácticamente no da entrevistas. Si lo tuvieras al frente, ¿qué sería lo primero que le preguntarías?

¿Qué quiere hacer?

Mucha gente está decepcionada y arrepentida de haberle dado su voto a Castillo, ¿sientes lo mismo?

Bueno, yo no le di mi voto a Castillo para comenzar. Yo trabajé ese día, no voté, pero creo que ha sido una desilusión para sus electores.

¿Te consideras antifujimorista?

No.

‘VIZCARRISTA’ Y ‘CAVIAR’

Te han calificado de ‘vizcarrista’, ‘palaciega’, ‘caviar’. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que te dicen?

Mira, tantas cosas, pero ni soy ‘vizcarrista’, ni soy ‘caviar’ ni antifujimorista, es decir, creo que soy una persona que trata de ver con serenidad los fenómenos y de mirar desde afuera para analizar el país.

¿Qué es lo peor que has visto en estos 8 meses de gobierno?

La destrucción del aparato del Estado.

Hay fuertes indicios de corrupción: Karelim, los sobrinos, Zamir Villaverde, Pacheco. ¿Este es el gobierno del pueblo como dicen?

No. El presidente tendría que renunciar y someterse a las investigaciones, es lo que correspondería para una persona mínimamente honesta y digna.

¿Le crees a Karelim López cuando afirma que Castillo dirige una mafia que direcciona obras y licitaciones en el Ministerio de Transportes?

Nadie podría cometer actos de corrupción, ni los sobrinos ni Karelim, ni Bruno Pacheco, ni todos los que están implicados, si es que eso se llega a demostrar, si no hubiera sido por su cercanía con el presidente. Sin el presidente esos delitos no se hubiesen podido cometer.

Se ha revelado que el gobierno busca callar a Bruno Pacheco, ¿consideras que hay temor de que hable?

Sí, de que diga la verdad. De que hable no sé, porque puede decir cualquier cosa, pero de que diga la verdad, sí.

¿Por qué nombran a tanta gente impresentable y hasta con prontuario en organismos del Estado?

Supongo que es lo único que tienen. Eso ya es una lástima porque hay un desprecio absoluto por el conocimiento, por los estudios, por la buena formación. Un desprecio en general o un complejo.

Hasta tenemos a un ministro de Desarrollo Agrario y Riego que está acusado de doble homicidio…

Sí, es una vergüenza, por eso insisto, el presidente tiene que irse.

¿Qué tanto depende Castillo de la figura de Vladimir Cerrón?

Creo que Vladimir Cerrón, hoy por hoy, es una suerte de tabla de salvación para evitar la vacancia. Necesita los votos de Perú Libre. Acuérdate que Perú Libre no le dio su respaldo al gabinete de Mirtha, entonces se está aferrando a eso, pero supongo que Cerrón tiene sus propios planes como partido político, que están al margen de Castillo.

Para Mávila Huertas, Pedro Castillo debe dar un paso al costado y 'lo que toca' es que Dina Boluarte siga.





Se ha denunciado la existencia de congresistas, los llamados ‘Niños’ de Acción Popular, vinculados al gobierno. ¿Consideras que se están comprando votos para evitar la vacancia?

Hoy no hay tránsfugas, hay topos.

FRANCISCO SAGASTI

¿Te parece una buena propuesta la de Francisco Sagasti de adelantar las elecciones presidenciales y congresales?

Lo veo complicado, yo sigo insistiendo en que el presidente tendría que renunciar por presión pública.

¿El congresista Roberto Chiabra te parece una figura presidenciable?

Sí.

Hay muchos ataques contra periodistas, ¿cuál debe ser el rol de la prensa en este momento?

La prensa tiene que seguir en lo suyo y tiene que seguir investigando e incomodando. Cuando un gobierno guarda tanto silencio, cuando un presidente no da entrevistas, cuando los ministros no quieren hablar, incluso los congresistas no quieren hablar, al periodismo solo le toca seguir revisando, abriendo cajones y levantando alfombras.

Diversos analistas consideran que Pedro Castillo no da para más en la presidencia, ¿qué salida ves a esta incertidumbre política?

Bueno, que venga la sucesión presidencial es lo que corresponde. El presidente tiene que renunciar más temprano que tarde porque nos está haciendo daño con su presencia en Palacio y lo que toca es que la señora Boluarte siga y será responsable de lo que haga llegado el momento.

Gracias Mávila y ojalá que el Perú logre de una vez por todas la estabilidad política que necesitamos y enrumbar por el camino de la prosperidad…

Gracias a ti, Oscar.

EN UNA FRASE DEFINES:

Periodismo… Pasión, vocación.

Un hobby… Ver series.

Amor… Miguel.

Matrimonio… No sé.

Una película… ‘La boda de mi mejor amigo’.

Un libro… ‘El retrato de Dorian Gray’.

Fútbol… Selección o Champions.

