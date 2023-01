Gracias a su sencillez, cálida sonrisa y talento para la comicidad, Maykol Ordoñez Acuña es un famoso influencer y tiktokero que ha cautivado a más de tres millones de seguidores en esta plataforma. Antes de la pandemia este joven de 22 años trabajaba en un banco, luego quedó desempleado y eso no lo desmotivó; al contrario, hizo que buscara la manera de ayudar con los gastos de la casa y así se convirtió en vendedor de verduras.

Después, su hermana menor lo impulsó a publicar videos en TikTok y rápidamente se hizo conocido, tanto que participó en programas como ‘Esto es guerra’ y ‘En boca de todos’. En este último fue parte de la miniserie ‘Los Huamantanga’, interpretando al hijo de Tula Rodríguez.

“TikTok me dio un giro de 180 grados, tanto que ahora solo uso Gucci y Louis Vuitton ja, ja, ja. Nada, me ayudó bastante en el aspecto económico y me dio más oportunidades laborales para apoyar a mi familia. Además, siento que TikTok sacó lo mejor de mí. Y pensar que al inicio tenía vergüenza pararme frente a la cámara. Gracias a mi hermana menor que me ayudó, me di cuenta del potencial que tenía para la comicidad”, contó este jovencito.

Maykol es comunicador audiovisual, eso le ha permitido ser el guionista, productor y editor de sus videos en las redes sociales. “Yo lo hago todo (risas). Para mejorar mi contenido he llevado cursos de actuación e improvisación, y seguiré preparándome”, enfatizó. Puedes ver sus ocurrencias en su TikTok (@maykolshow).

En el escenario

El 12 de febrero estrenará ‘Chollyshow’ en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre. No estará solo en el escenario, lo acompañarán Manolo Rojas, Dayanita show, Robotín y Robotina, Ana Kohler y muchos artistas más.

Jovencito tiktokero. Fotos: Alan Ramírez.

¿Cómo hacer viral un video en TikTok? Aquí te enseñamos

TikTok se ha convertido en la red social más popular entre los más jóvenes (y no tan jóvenes) y, según informes de ByteDance Ltd. hasta julio de 2022, tiene 1023 millones de usuarios activos. Por eso, si quieres ganar más seguidores y convertir tus videos en virales (que se difundan con gran rapidez en la red social) aquí te damos unos buenos consejos:

TENDENCIAS. TikTok se mueve por modas y tendencias, por lo que siempre hay un audio, una canción, un baile, un efecto o un formato que, durante unos días, es el protagonista. Ubícalo y úsalo, solo recuerda que siempre tienes que darle un toque original para destacar del resto.

HUMOR. El porcentaje de videos reproducidos hasta el final es mucho más alto cuando tienen humor y nos ‘roban’ sonrisas y carcajadas. Utiliza este recurso, sin llegar a la exageración o dar una falsa comicidad.

HASHTAGS. Son excelentes aliados de las publicaciones, ya que permiten que los usuarios encuentren contenido relevante para ellos y también hacen que TikTok sea capaz de clasificarlos y mostrarlos a la audiencia que considere. Evita los genéricos, apuesta por los más específicos.

DURACIÓN. Toma en serio la regla de los 3 segundos porque si tu video no causa interés en ese tiempo, TikTok pensará que el contenido es aburrido. Debes dar la información en poco tiempo de una forma clara y entendible.

HERRAMIENTAS. Esta red social ofrece numerosas herramientas y recursos para crear videos originales con los que puedas diferenciarte de la competencia.

COLABORACIONES. Para lograr el éxito se debe trabajar en equipo. En TikTok es muy común que un creador de contenido colabore con otros para que pueda llegar a un número mayor de usuarios. También se puede hacer un TikTok Duet, que consiste en hacer un video con pantalla dividida.

