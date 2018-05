Meghan Markle: Su padre no asistirá a boda real con el Príncipe Harry | FOTOS

Meghan Markle anunció que su padre no acudirá a su boda con el Príncipe Harry por problemas de salud.

"Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que se le pueda dar el espacio que necesita para enfocarse en su salud", dijo Meghan Markle .

La familia no ha dado detalles sobre los problemas de salud por lo que está pasando Thomas Markle, de 73 años, pero TMZ dijo que está hospitalizado en California pues tendrá una operación al corazón.

Finalmente Meghan Markle no irá del brazo de su padre al altar de la capilla San Jorge del Castillo Windsor, quién la acompañará sería su madre.

