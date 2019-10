Abogado de Melisa Gonzales Gagliuffi ofreció 6 mil soles a único sobreviviente de accidente en Javier Prado

El abogado de Melisa Gonzales Gagliuffi ofreció seis mil soles a Miguel Vega Palacios, el único sobreviviente del fatal accidente en la avenida Javier Prado que cobró la vida de sus amigos Joseph Huashuayo y Christian Buitrón.

Vega Palacios comentó que Melisa Gonzales Gagliuffi iba a excesiva velocidad, pues su camioneta "ha derrapado" y hasta sonó cuando frenó. "Si no hubieran existido esas rejas, yo también hubiera muerto", dijo en un reportaje de Punto Final.



El único sobreviviente del accidente comentó que sus compañeros y él estaban buscando una dirección para hacerse exámenes médicos para un nuevo trabajo, pero encontraron la muerte.



La familia de Vega Palacios fue sorprendida por una llamada de Giancarlo Gereda, abogado defensor de Melisa Gonzales Gagliuffi, que le ofreció seis mil soles.



"Un proceso en libertad puede durar dos o tres años dependiendo de la carga del juzgado que lo asuma. Si de acá a tres años vamos a esperar para que le pongan una reparación civil de cinco o seis mil soles, lo que nosotros pretendemos es que se ejecute ya", inició Gereda en una comunicación telefónica con la familia de Vega Palacios.



La hermana del único sobreviviente del accidente de la avenida Javier Prado agregó que el letrado sostuvo que eso era lo que le correspondía por accidente y que máximo le podía dar 10 mil soles.

Según el reportaje, Gereda había intentado tranzar extrajudicialmente, una fórmula legal permitida. Sin embargo, el abogado no tomó en cuenta que el seguro contra accidentes de tránsito ya había gastado 10 mil de los 20 mil soles de cobertura en Vega Palacios.

La propuesta del abogado de Melisa Gonzales Gagliuffi fue respaldado por la hermana de la acusada: "Es un sueldo de tres mil soles mensuales (...) Yo también estoy gastando en el psiquiatra de mi hermana".

Miguel Vega Palacios sostuvo que el dinero que le ofrecía el letrado era para que "no salga en la prensa". "A mí, su dinero no me interesa", concluyó.

Melisa González Gagliuffi fue liberada por el fiscal Mario Concepción Barrón Cerna de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, antes de cumplir las 48 horas detención. Sin embargo, la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima formalizó la denuncia penal contra la joven y este lunes será la audiencia de prisión preventiva contra la conductora.

Abogado de Melissa Gonzales Gagliuffi ofreció seis mil soles al único sobreviviente del accidente en la avenida Javier Prado. (Video: Punto Final)