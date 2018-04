Melissa Peschiera indignada con el Poder Judicial por liberación de sujeto al que denunció por acoso

La periodista Melissa Peschiera no tuvo reparos en manifestar su indignación con el Poder Judicial luego de que se conociera que Carlos Andrade Veteta (33), sujeto al que ella había denunciado por acoso, fuese puesto en libertad.



En una entrevista con el programa Cuarto Poder, Melissa Peschiera indicó que el Poder Judicial será el único responsable si algo le ocurre.



“Si a mí me pasa algo, será responsabilidad absoluta del Poder Judicial que liberó a este sujeto y del Ministerio Público que no trabajó para defender a una víctima”, sostuvo Melissa Peschiera en el dominical de América Televisión.

De igual forma, Melissa Peschiera señaló que Carlos Andrade Veteta es una persona "peligrosa para la sociedad". Agregó que no comprende cómo las autoridades judiciales pudieron soltar al hombre.



“Este sujeto (Carlos Andrade Veteta) es peligroso para la sociedad. No comprendo cómo el sistema de justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial no entiende eso. Por qué en nuestro país hay que esperar que se acuchille, que se golpee, que se deje en coma o que se mate a una mujer para recién reaccionar”, apuntó.