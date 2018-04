Melissa Peschiera denuncia que su acosador podría salir en libertad por este increíble motivo.

Desesperada. Así se mostró la periodista Melissa Peschiera al señalar que el sujeto que la acosaba a ella, a su madre e hijos durante más de un año -y que fue detenido en Miraflores- saldría en libertad debido a que la Fiscalía no lo recibiría por ser hoy día no laborable.



“Lo que me temía. El sujeto que me atormentó meses, me hizo marcaje, me quiso secuestrar entre gritos y pedidos de auxilio, merodeaba mi casa, siguió y grabó a mis hijos, quedará libre porque las fiscalías, la 5ta y la de Miraflores, no quieren recibirlo por ser feriado. ¡Ayúdenme!”, manifestó en Twiter la también presentadora de Canal N.

José Andrade Beteta (33), ‘Culebra’, cayó en la calle José Gálvez de Miraflores cuando seguía a Melissa Peschiera hacia el canal donde labora. Incluso, detectives antisecuestros comprobaron que tenía fotos de ella cuando está en la pantalla de televisión y coloca la suya a lado.



Se supo que también la seguía para filmarla con una cámara. Según la propia Melissa Peschiera, la situación se salió de control cuando el sujeto la abordó en la calle durante una cobertura periodística y la tomó de un brazo para reclamarle que se fuera con él.

Capturan a acosador de Melissa Peschiera. Video: América Noticias

