El presidente Castillo, según los últimos acontecimientos, se encuentra hoy más solo que nunca. Su partido Perú Libre lo invitó a renunciar, no tiene bancada partidaria que lo apoye, y con una montaña de acusaciones fiscales que se le vienen acumulando. Por tal motivo, Trome conversó con la talentosa periodista Melissa Peschiera, conductora de ‘Hora 11′, de Canal N, y ‘Domingo al día’, por América Televisión.

Melissa, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha concluido su informe y sostiene que el presidente Castillo lidera una organización criminal, ¿qué opinas?

Que la Comisión de Fiscalización está presidida, para empezar, por una persona que se está manejando adecuadamente, es una persona muy seria, entonces por ahí por lo menos me da garantía de que se ha hecho un buen trabajo, es cierto que no se ha podido tomar la declaración del presidente de la República y que no se tome su declaración no viene porque el Congreso no haya querido…

¿Entonces?

El presidente demuestra que no tiene el mínimo interés realmente de esclarecer todas las denuncias que hay en su entorno y que lo salpican directamente a él.

Pero Aníbal Torres y los ministros dicen que la ‘derecha golpista’ nunca aceptó el triunfo de Castillo y desde el primer día quisieron vacarlo. ¿Es verdad?

Sí, claro, y se sabía que la oposición, porque ya no sé si llamarla derecha necesariamente, pero sí la oposición iba a querer vacarlo desde el primer día. En parte es su trabajo, es el trabajo del Congreso tomar la posición y la decisión que quieran, pero hay que decir también lo correcto y lo sincero, y es que el presidente Pedro Castillo y su gobierno se han comprado todos los boletos y más para hacer un gobierno desastroso.

Algunos periodistas, como César Hildebrandt, por ejemplo, dicen que no se arrepienten de haber votado contra la ‘mafia fujimorista’, pero ahora piden la salida de Castillo. ¿Estás de acuerdo?

Sí, estoy de acuerdo.

Entrevista a la periodista Melissa Peschiera, sobre la coyuntura política en nuestro país.

A propósito, ¿tú también estuviste en la disyuntiva de decidir entre Castillo y Keiko?, ¿por quién votaste?

Yo prefiero guardarme por quien voté, pero sí estuve en un momento en esa disyuntiva. Y fui a votar porque quiero a mi país y porque quería lo mejor, por encima incluso de lo que yo quiera, piense o crea.

Políticamente, ¿te consideras de centro, izquierda, derecha?

De centro.

Ya pasados once meses del profesor en Palacio, ¿cómo lo definirías?

Pésimo, incapaz y corrupto.

Diversos economistas de prestigio y analistas consideran que el Perú se está yendo al abismo, ¿compartes esa opinión?

Sí, absolutamente.

Acaban de censurar al ministro del Interior, Dimitri Senmache. ¿Consideras que el gobierno protege a los prófugos Juan Silva y Bruno Pacheco?

No me cabe duda.

Melissa Peschiera está de acuerdo con nuevas elecciones presidenciales y también del Congreso. (Foto; Allengino Quintana)

AUDIOS

Los audios que se han revelado de Zamir Villaverde evidencian entrega de dinero a Juan Silva por supuestas licitaciones en el Ministerio de Transportes. ¿Tu intuición periodística qué te dice sobre eso?

Que Juan Silva no podía actuar solo. Y que Juan Silva fue nombrado por el presidente de la República.

Algunos opinólogos afirman que desde antes de entrar al poder ‘Castillo formó una organización para asaltar el Estado como un botín’. ¿Piensas lo mismo?

Totalmente.

Tú eres una periodista de experiencia. ¿Qué es lo primero que le preguntarías al presidente si lo tuvieras al frente?

¿Por qué no renuncia, presidente?

MORDAZA

¿Crees que se busca amordazar a la prensa para evitar las denuncias por corrupción?

Ya lo hemos visto desde la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) con este proyecto de ‘ley mordaza’ que pretende criminalizar nuestra labor, claro que sí.

La inflación está creciendo, los precios en los mercados suben. ¿Crees que esta situación se pondrá más complicada?

Yo creo que sí por un tema internacional y además porque el gobierno es pésimo, entonces no están frenando el problema mundial.

¿Qué es lo peor que has visto en estos últimos meses de este gobierno?

La negativa a girar el timón, la negativa a reconocer que se puede generar un punto de quiebre y que, ¡caramba!, vamos a hacer las cosas bien.

¿Por qué crees que el presidente no nombra ministros competentes y más bien llegan prontuariados y hasta acusados de homicidio?

Porque ese es su entorno, porque esa es su realidad.

Periodista no cree que el presidente Castillo 'haya roto palitos' con Vladimir Cerrón. (Foto; Allengino Quintana)

Castillo y sus voceros dicen que la derecha ha gobernado 200 años y ellos no tienen ni uno. ¿Qué reflexión te merece eso?

Que ellos no son de izquierda, entonces hacer la dicotomía de derechas o izquierdas… El presidente Castillo no tiene ninguna ideología, ninguna base.

Se está especulando que Vladimir Cerrón habría ‘roto palitos’ con el presidente y ahora apostaría por Dina Boluarte. ¿Te parece creíble esa versión?

No, para nada.

HARTAZGO

¿Cómo percibes el sentir de la calle en este momento?

El sentir de la calle es de hartazgo, de hambre, de desesperanza y de sálvese quien pueda.

Francisco Sagasti, por ejemplo, pide adelanto de elecciones. ¿Crees que deberían ser presidenciales o del Congreso también?

Las dos. ¡Que se vayan todos!

Muchas gracias, Melissa, y de una vez por todas se extermine la corrupción en nuestro país por el bien del pueblo…

Completamente de acuerdo. Gracias a ti.

CONÓCELA MÁS…:

Periodismo: Pasión.

Pasión. Amor: Mis hijos.

Mis hijos. Una película: (Sonríe) ‘Charlie y la fábrica de chocolate’.

(Sonríe) ‘Charlie y la fábrica de chocolate’. Un libro: ‘La guerra no tiene rostro de mujer’, de Svetlana Alexiévich.

‘La guerra no tiene rostro de mujer’, de Svetlana Alexiévich. ¿A quién admiras?: A las madres trabajadoras de este país.

A las madres trabajadoras de este país. Un hobby: Tomar café, me encanta.

